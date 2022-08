Mégis mi lesz az ára a szétszteroidozott magyar büdzsének?

Megjelent a Portfolio Checklist , lapunk munkanapokon jelentkező podcastjének hétfői adása. A mai műsor első részében arról volt szó, hogy júliusban fordulat állt be a hazai költségvetésben, ugyanis 255,7 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. Ilyen mértékű szufficitre az év hetedik hónapjában korábban még sohasem volt példa, így ez alapvetően lehetne pozitív hír is, de ha közelebbről vizsgáljuk a folyamatokat, akkor már a büdzsé szempontjából sem egyértelmű a kép, ráadásul a helyzet a szegényebb társadalmi rétegek további leszakadásával fenyeget . A témával kapcsolatban Csiky Gergely , a Portfolio lapigazgatója volt a Checklist vendége. Műsorunk második részében azzal foglalkoztunk, hogy megszólalt a Portfolio-n Kristo Käärmann, az alapvetően nemzetközi utalásokra szakosodott fintech, a Wise (korábban Transferwise) alapító-vezérigazgatója. Az adásban arról is kérdeztük Turzó Ádámot , lapunk Pénzügy rovatának elemzőjét, hogy miért emelt nemrég díjakat a vállalat, mely alapvetően pont a drága banki szolgáltatások ellenében pozícionálja magát.