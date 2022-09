11% ide vagy oda, az új állampapír kamatát is felzabálja az infláció?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének szerdai adása. A mai műsor első részében a lakossági állampapírokról lesz szó, mivel három eddig is forgalomban lévő papírnak emelt a kamatán az Államadósság Kezelő Központ. Az új kamatokról , és arról, hogy ezek felveszik-e a versenyt a pénzromlás mértékével, Árgyelán Ágnest , a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében Palkovics Máté , a Portfolio Globál rovatának elemzője számol be Ursula von der Leyen mai beszédének részleteiről . Az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament előtt tartotta meg szokásos évértékelőjét, amiben szó volt Ukrajna jövőbeni támogatásáról, az energiaválság megoldási lehetőségeiről, és a jogállamisági feltételekről, ahol vélhetően Magyarországnak is üzent a bizottsági elnök.