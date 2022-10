Magyarország a 3. legbarátságtalanabb ország az ukránok szerint – mi lesz így Kárpátaljával?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének keddi adása. A mai műsor első részében, a Kassán megrendezett, 11. Európai Unió Duna Régió Stratégiája elnevezésű fórumról lesz szó, ahol kollégánk interjút készített Ihor Korhovij ukrán miniszterhelyettessel, aki egyebek mellett Kárpátalja helyzetéről, Ukrajna újjáépítéséről, és az ország jelenlegi gazdasági helyzetéről is beszélt lapunknak. A témával kapcsolatban Kerekes Miklóst , a Portfolio Globál rovatának elemzőjét kérdeztük, aki a kassai eseményen készített interjút az ukrán politikussal. Az adás második részében arról beszéltünk, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt több hazai színház is bezárni kényszerül a téli szezon egy részében, ahol pedig továbbra is lesznek előadások , ott a megváltozott körülményeket a nézők a jegyárakban is érzékelni fogják. A színházak helyzetéről Gosztola Juditot , a Pénzcentrum szerkesztőjét kérdeztük.