Az infláció csak az egyik baj: mi vár a magyar gazdaságra 2023-ban?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy lefulladó gazdasági növekedés, még magasabbra szökő infláció, növekvő munkaerőpiaci kihívások várnak Magyarországra 2023-ban, az Egyensúly Intézet friss elemzése szerint. A témával kapcsolatban Ifj. Becsey Zsolt, az intézet vezető közgazdásza volt a vendégünk. Az adás második részében azzal foglalkoztunk, hogy a héten mozikba került az Avatar: A víz útja. A három órás epikus sci-fi feladata lenne, hogy az elmúlt években eltűnt, az otthoni filmezés, streaming felé fordult nézőket is visszacsábítsa a mozikba. Erről Budai Andreát, a Cinema City mozihálózat Marketing és PR igazgatóját kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

