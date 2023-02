Most sokan kezdenek számolgatni: eljött a fordulat a lakáshiteleknél?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. Adásunk első részében arról lesz szó, hogy az elmúlt hónapokban többször fogalmazódott meg a gazdaságpolitika részéről, hogy Magyarországot akkumulátorgyártó nagyhatalommá kívánják tenni, melynek érdekében már számos multinacionális vállalat kezdte meg a gyártást és a jövőben is újabb gigaberuházások megvalósítását tervezik. De mekkora kockázatot jelent a magyar gazdaság számára, ha ilyen intenzitással fókuszál egy konkrét piacra a jövőben? Erről Braun Erikkel, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatójával beszélgettünk. A második részben azt vizsgáljuk meg, hogy a jelek szerint megállt a lakáshitelek drágulása az utóbbi két hónapban, és már nem ritkák a banki kamatcsökkentések sem. Bár nagy átlagban még így is 9-10% körül alakulnak a piaci lakáshitelkamatok, ami a legkevésbé sem vonzó a hitelfelvevőknek, de jó bankválasztással sokat lehet nyerni, ebben is segítünk az alábbiakban. Erről Palkó Istvánt, lapunk pénzügy divíziójának vezető elemzőjét kérdeztük.