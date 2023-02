Mégis mi járhat most Putyin fejében? És kell még hinni a fenyegetőzéseinek?

Forrás Dávid 2023. február 24. 16:31

Már meghallgatható a Portfolio Checklist február 24-i adása. Egy éve vált alacsony intenzitású konfliktusból nyílt háborúvá az orosz-ukrán szembenállás, amikor 2022. február 24-én Oroszország totális offenzívát indított Ukrajna ellen. Bár az ukránok sikeresen visszaverték az ország teljes elfoglalására tett orosz kísérletet, a légi támadások Ukrajna szinte teljes területén továbbra is mindennaposak, Kelet-Ukrajnában pedig ebben a pillanatban is véres harcok folynak. Az invázió első évfordulóján Vlagyimir Putyin keddi évértékelő beszédének elemzésén keresztül próbáljuk jobban megérteni, hogy pontosan mi is történik most Ukrajnában. A témáról Takácsy Dorka Oroszország-szakértőt, a Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID) külsős kutató munkatársát kérdeztük.