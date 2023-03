Ez távolról nézve már 2008, közben meg mégsem – miért más a 2023-as bankválság, mint a 15 évvel ezelőtti?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai műsor első részében azzal foglalkoztunk, hogy mégis mi folyik a nemzetközi bankpiacon, néhány héten belül ugyanis öt pénzintézet likviditása rendült meg. Utolsó mozzanatként csütörtökön a 14. legnagyobb amerikai bank, a First Republic kapott mentőőövet, amit ráadásul nem is a kormány vagy a Fed, hanem a versenytársai dobtak neki. A bankpiac turbulens helyzetéről, valamint arról, hogy miben különböznek a jelenlegi és a 2008-as pénzügyi válság körülményei, Nagy Viktort, lapunk vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalási folyamatról is beszéltünk Szabó Dániellel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjével, mivel két hét múlva egy, a kormány által magának szabott határidő is jön az üggyel kapcsolatban.