"A szabadságharcos az nem stratéga" – zsákutcában a magyar külpolitika?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szombati különkiadása. Mivel az elmúlt időszakban több olyan esemény is történt, melyek alapján kétséges, hogy Magyarországnak milyen mértékben sikerült lekövetnie a nemzetközi diplomácia elmúlt bő egyéves változásait, ezért a mai műsorban Magyarország külpolitikai helyzetét, valamint hazánk globális pozícióját értékeltük Feledy Botond külpolitikai szakértővel.

Az elmúlt néhány hónapban több olyan esemény is történt, melyekből úgy tűnhet: Magyarország nemcsak a szövetségeseivel nem találja a hangot, de az Oroszországgal való látszólagos engedékenység még a nyugati szankciókra adott orosz válaszreakciók alól sem jelent mentességet.

A szövetségesi viszonyrendszerünkről sokat elárulhat, hogy

soha véget nem érő vitának tűnik a magyar EU-s pénzek kérdése,

a globális minimumadó gáncsolása miatt az Egyesült Államok még tavaly felmondta a Magyarországgal a hetvenes évek végén kötött kettős adóztatás elkerülését célzó egyezményét,

a NATO a magyar kormány (évekig tartó) ellenkezése ellenére végül április 4-re összehívta a miniszteri szintű NATO-Ukrajna csúcsot,

március 20-án 26 EU-s külügyminiszter (tehát mindenki, kivéve Magyarország) és az unió igazságügyi biztosa annak ellenére adott ki közleményt (külön-külön a miniszterek és a biztos) Vlagyimir Putyin hágai körözésével kapcsolatban, hogy a magyar kormány azt nem támogatta,

április 12-én pedig az Egyesült Államok vezetett be szankciókat a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank és annak három vezető tagja, köztük egy magyar állampolgár ellen.

Ezzel párhuzamosan azokból a retorziókból is kijut Magyarországnak, melyeket Oroszország hoz a nyugati blokk ellen. Erre jó példa, hogy a háború kezdete óta Oroszország hivatalosan barátságtalan országként tekint hazánkra, sajtóhírek szerint pedig most az oroszok felfüggesztik a Magyarországgal kötött kettős adóztatás elkerülését célzó egyezményt.

Egy éven belül tehát két olyan megállapodást is elbukhat Magyarország, mely jelentős mértékben könnyítette meg olyan cégek és magánszemélyek adójogi helyzetét, amelyek hazánk mellett a másik aláíró országban is szert tesznek jövedelemre. Magyarán: bizonyos bevételeik esetén nemzetközi szerződés akadályozta meg, hogy itt is és ott is adót fizettessenek velük, ezzel potenciálisan pénzt spórolva meg.

A fentiek alapján tehát felmerül a kérdés, hogy zsákutcában van-e a magyar külpolitikai pozíció, és mit hozhat Magyarország számára a szövetségi rendszerünkhöz képest különutas politika?

Ezzel a témával foglalkozott a Portfolio Checklist szombati különkiadása, melyben Feledy Botond külpolitikai szakértő, a Partizán heti külpolitikai hírlevelének szerkesztője volt a vendégünk. A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Feledy Botond a műsorban egyebek mellett elmondta:

"Alapvetően az érdekek határozzák meg az országok mozgását", azonban az elmúlt egy év nagyon sok emberi szenvedést láttatott közelről, így a "társadalmi lélek fejlődéséhez" elengedhetetlen, hogy engedjünk az értékeknek.

A háború előtt Oroszországban működő nyugati székhelyű cégek csupán 8-16%-a hagyta el az orosz piacot egy friss, egyetemi kutatás szerint. "A politikai döntéshozó feladata, hogy megteremtse azokat a döntési kereteket", hogy a kapitalista cégvezetők számára az országból való távozás racionális döntés legyen.

A jelenlegi magyar külpolitikai pozíciót vizsgálva nem szerencsés történelmi példákból kiindulni, mert ezekről mindig kiderül, hogy tovább kutathatók, így pedig a különböző előítéleteinket nem érdemes kivetíteni a jelenkor döntéseire. Mindemellett, amit tanulhatnánk a múltunkból az az, hogy "csendes, hosszú, kitartó építkezés kell ahhoz, hogy a kritikus pillanatban a mozgástér valóban rendelkezésre álljon".

Ezzel szemben a magyar külpolitikában gyakran előjön az a mintázat, hogy a fordulatkísérletek konkrét "szabadságharcos" személyekhez köthetők, a magyar külpolitikai építkezésben ugyanis nem alakult ki erős karrierdiplomácia (és ezen a rendszerváltás sem változtatott).

Jelenleg egy "politikai fogadást" lát Magyarországon. A magyar kormány "ideológiai, valószínűleg pragmatikus és érdekbeli okokból" úgy véli, hogy a nyugati szövetség gyorsabban fog tönkremenni, fragmentálódni, mint amit a szomszédos szövetségeseink gondolnak. "Nyilván vannak jelek, de azért ez a Nyugat száz éve nem bír az alkonyból bármit is észrevenni," valahogy mindig visszajött, annak ellenére, hogy voltak jobb és rosszabb időszakok.

A magyar külpolitikai pozíció értékeléséhez egy viszonylag könnyű értelmezési keretet érdemes szem előtt tartani, ez pedig Magyarország viszonya a jelenlegi világrend hegemón hatalmához, az Egyesült Államokhoz. Itt két nagy elméletcsoport létezik: az egyik szerint akkor lesz béke, ha minél többen vannak a szuperhatalommal, ugyanis ez jelentheti a stabilitás kulcsát. E szerint a gondolkodás szerint "a tartós hegemónia békét jelent". Az egyensúlyi béketeremtés másik olvasata, hogy bár létezik a hegemón hatalom, de pont attól marad fenn béke, ha ez a hatalom dinamikus egyensúlyban létezik a kihívóival (ilyennek tekinthető Kína vagy Oroszország is). A magyar kormány a második iskolát követi, a szomszédos szövetségeseink pedig az elsőt.

A Fidesz Oroszországgal kapcsolatos fordulata 2009 körül keresendő, ekkor látogatott el (még ellenzékből) Orbán Viktor egy szentpétervári csúcsra. Az amerikaiakkal ráadásul nemcsak 2010 óta, de első kormányzása alatt, 1998 és 2002 között sem volt kiegyensúlyozott a viszonya, a kormány európai uniós viszonyrendszerével kapcsolatban pedig nem szabad elfelejteni, hogy "2004-ben csatlakozik Magyarország az Unióhoz, tehát alapvetően van egy hatéves szocializációs szakasza a Fidesznek, ami tisztán ellenzéki", európai parlamenti tapasztalatokat jelent. Ez egy messze alulbecsült tényező.

Az Orbán-kormány Oroszországgal kapcsolatos fordulata már "2014-ben látszik a paksi szerződés aláírásával, és onnantól kezdve folyamatos az Orbán-Putyin találkozók sora". Az Oroszországhoz fűződő viszony 2022 februárjától valóban nagyon látványossá válik, de "nem a fordulat, hanem a fordulat hiánya miatt".

Mindemellett nem igaz, hogy Magyarország egyedül lett volna azzal, hogy az ukrán-orosz háború vagy a krími annexió előtt oroszbarát politikát vitt. "Francia, olasz, német politikusok, volt miniszterelnökök, volt osztrák kancellárok kerültek random orosz vállalatok felügyelőbizottságainak a vezetésébe", viszont ezt az Egyesült Államok akkor még nem feltétlenül értelmezte veszélyforrásként. Amerika számára a Krím 2014-es annexiója volt a vészcsengő, Európa számára pedig a 2022-ben indított orosz offenzíva.

Magyarország külpolitikája jelenleg kettős nyomás alatt áll. "Nemcsak az Oroszországgal kapcsolatos viszonyrendszere van nagyon erős kritika alatt már a régiós partnerek által is, de ugye egész Európára érkezik a Kínával kapcsolatos amerikai nyomás, amiben egységesen van benne Magyarország és a többi partner is, Macronnal bezárólag".

Az orosz vonalon "a nyugati táborhoz való szorosabb csatlakozás '22 februárja óta a szomszédainknak, ha úgy tetszik, pénzben is kifizetődő döntés volt". Erre példa, hogy mind a szlovák haderő felújításához, mind pedig a balti haderő felújításához rengeteg pénzt adott kvázi az unió, pótolva az Ukrajnának átadott fegyvereket. Azt is látjuk, hogy Litvánia, amely Tajvan mellett állt ki, nagyon komoly tajvani beruházásoknak lett hirtelen a célpontja, Romániában pedig egy elképesztően nagy amerikai bázis épült.

A magyar külpolitikával kapcsolatban van egy mintázat: "a szabadságharcos, az nem stratéga". Az elmúlt időszak vétói és vétófenyegetései már mind a végrehajtási szakaszra jellemző manőverezések, holott "a diplomáciában, külpolitikában a felfutási szakaszban van az igazi erő". Tehát ott, hogy elő lehet készíteni olyan kisebb-nagyobb koalíciókat, amelyekkel eleve olyan szövegjavaslatokat tud kitermelni egy adott fórum, amit az ország szívesen megszavaz. A diplomáciai képesség erejét így az mutatja meg igazán, ha "már eleve olyan papír jön ki, amit én meg tudok szavazni. Legyen szó az európai uniós költségvetésről, az ukrán támogatásról, a [Putyin elleni] elfogatóparancs támogatásáról vagy a Kínával kapcsolatos különböző európai nyilatkozatokról". A vétó – vagy az azzal való fenyegetés – tehát már egy "utánlövése" a folyamatoknak, abban az értelemben, hogyha a felfutási szakaszban nem sikerül befolyásolni az eseményeket, akkor az nyilván rendelkezésére áll, de ez már egy másodlagos kellék, "ami használható ideig-óráig, de ennek az értéke minden használatnál csökken".

A Feledy Botonddal készített teljes interjú már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

