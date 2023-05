Újabb fegyvert élesít az EU a korrupció ellen – vajon fájni fog?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról vol szó, hogy az Európai Bizottság megelégelhette az uniót fojtogató korrupciót és kemény lépésekre készül. Most elő is terjesztettek egy kötelező érvényű direktívát, amely az egyes országok vesztegetési ügyei, közbeszerzési szabálytalanságai ellen is komolyabb szankciós lehetőségeket vezetne be. Vendégünk volt Szabó Dániel , a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A következő blokkban arról volt szó, hogy kik azok, akik élhettek a 18 százalékos hozam lehetőségével addig, amíg a jegybank diszkontkötvényén keresztül erre módjuk volt. Erről Árgyelán Ágnes , lapunk elemzője beszélt. A műsor harmadik részében Krisán László , a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója volt a vendégünk, akit más témák mellett a Portfolio és a KAVOSZ közös szervezésű, kkv-knak szóló rendezvénysorozatáról kérdeztünk. A roadshow, ami ezen a héten Győrben, Szegeden és Kecskeméten folytatódik, ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. A győri rendezvényre ezen a linken , a szegedire itt , a kecskemétire pedig ide kattintva lehet regisztrálni.