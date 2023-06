Nagy bukta lehet a költségvetésben: honnan lesz pénz az MNB gigászi veszteségére?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása, a műsor első részében a 2024-es költségvetés volt a téma, amelyek már az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is véleményezett és amelyben a szervezet is azonosított egy nagy és több kisebb aknát. Erről Csiki Gergelyt , a Portfolio lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdeztük. A második részben arról a kormánydöntésről beszéltünk Weinhardt Attilával , a Portfolio energetikai elemzőjével, amely szerint hozzányúlnak a kis és középvállalatok áramszerződéseihez . Szó volt emellett a rezsicsökkentésről is, amelynek árazásáról is szó esett a hétfői kormányinfón is.