Miért szólna bele az EU abba, hogy adóznak a magyar munkavállalók?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy az EU gyökeresen átírná az adórendszereket, a fenntarthatóság és a digitalizáció kettős átmenetével kapcsolatos különböző kihívásokra reagálva. Ráadásul nem pusztán környezetvédelmi adókat vetnének ki, hanem a bérekre rakodó terhekhez is hozzányúlnának, de a cégek esetében is jelentős változásokat javasolnak. Erről kérdeztük Szabó Dánielt, lapunk makrogazdasági elemzőjét. Adásunk második részében az állampapírokról lesz szó. Tavaly óta ugyanis minden hónapban egyre nagyobb lakossági megtakarítások áramlottak Diszkont Kincstárjegyekbe, a május viszont fordulatot hozott: bő másfél év után most először csökkent a magyarok DKJ-állománya. Az okokról Árgyelán Ágnessel, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével beszélgettünk.