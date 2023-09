Ezek a fák sem nőnek az égig - Mi történik most a magyar magánegészségügyben?

Private Health Forum 2023 Végh Attila is ott lesz a szeptember 19-i Private Health Forum rendezvényünkön. A jegyek gyorsan fogynak, most érdemes még bevásárolni:

Végh Attila, a több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező, nagyobb európai kórházláncok vezetőjeként is dolgozó szakember a műsorban arról beszélt, hogy a legutolsó üzleti évben sok jelentős magánegészségügyi szereplő veszteséget termelt. Szerinte ennek több oka is van: egyrészt ez egy komplex iparág, egy többszakmás kórházat irányítani nagyon komoly operatív feladat, művelet, másrészt az inputköltségek elszálltak idehaza. Megemlítette ezek között az orvosi és szakdolgozói bérek emelkedését, a rezsiköltségek növekedését, az euró-forint árfolyam miatt emelkedő anyagköltségeket. Mindezen túl a bérleti díjak emelkedése is a profitabilitást rontja.

Az ellátások árai, a vizitek díjai nem tudtak ezzel a növekedési ütemmel lépést tartani. Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgatója és a konferencia szakmai felelőse mindezt annyival egészítette ki, hogy voltak áremelések tavaly több alkalommal is a szektorban, ezek ugyanakkor nem voltak akkorák, hogy kompenzálják a költségek elszállását. Bekövetkezett tehát az, amire a magánegészségügyi cégek vezetői és tulajdonosai a tavalyi Private Health Forumon figyelmeztettek:

A műsorban az is elhangzott, hogy ebben a szegmensben az EBITDA-marzs jelenleg jellemzően 10% körül van, ami stabil nyereségességnek tűnik, viszont mellette komoly operatív feladatokat kell vállalni, hiszen itt betegellátásról, gyógyításról van szó, más szektorban nem látott kockázatokkal és közben őrült harc folyik a képzett szakemberekért.

A piac egyre sűrűbb szolgáltatói oldalról és egyre nagyobb a verseny, de azok a szolgáltatók, amelyek bizonyos tevékenységükkel meg tudták magukat különböztetni a többiektől, valamint letisztult operatív modellel rendelkeznek, azok most egy kicsit jobban állják a sarat, nemcsak az árbevétel, hanem a profitabilitás tekintetében is - jelezte Végh Attila, aki itt megemlítette az egyszakmás műhelyeket az ortopédia, szülészet területén.

A beszélgetés során mindezeken túl szóba került a magánegészségbiztosítás jelene és jövője, a külföldi, régiós magánszolgáltatók mérete és jellemzői, a hazai magánkórházak fejlesztési tervei, a szektorsemleges finanszírozás kérdései.

Címlapkép forrása: Getty Images