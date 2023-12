Líra-tulaj: a könyvpiacon nem a kormány, nem az MCC, nem a tulajdonos diktál

Kolosi Tamás TÁRKI-alapító, a Líra Könyv tulajdonosának karrierútjáról szól az Első Yard című podcast sorozat hétfőn megjelent adása. A szakembert egyebek mellett kérdezték tudományos pályájáról, a TÁRKI alapításának körülményeiről, a Líra csoport fejlesztéséről és persze a versenytárs Libri MCC általi felvásárlásáról is.

Elindult az Első Yard, a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcenturm podcast sorozatának negyedik évada. Az első epizódban a TÁRKI-alapító és Líra-tulaj Kolosi Tamás karrierútja került a fókuszba.

Az adásban egyebek mellett arról is kérdezték Kolosit, hogy milyen hatással lehet a Lírára, hogy az egyetlen nagy versenytársukat felvásárolta az MCC.

"Nem hiszem, hogy különösebben hatással lenne ránk" – közölte Kolosi Tamás az Első Yardban. Hozzátette:

a könyvkereskedelemben nem a kormány, nem az MCC, de még csak nem is a tulajdonos diktál, hanem a vevő.

Utóbbi ugyanis vagy megvesz egy könyvet, vagy nem. A könyvkiadásban pedig még kisebb szerepe van az állami beavatkozásnak, mert hiába van állami kiadó, nem biztos, hogy odaviszi a kéziratait a szerző.

Én úgy gondolom, hogy a könyvszakma, az egy eléggé speciális terület

– fogalmazott. Ez igaz a piac tulajdonosi szerkezetére is: bár volt példa külföldi tulajdonosokra, de a többségük kiszállt, mivel a magyar nyelv jelentősen korlátozza a felvevőpiac méretét.

Miről volt még szó a podcastben?

Az Első Yard legfrissebb epizódjában szó volt még Kolosi tudományos pályájáról is. 1969-ben végzett az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakán, első munkahelye a Társadalomtudományi Intézet volt, itt kandidált 1974-ben.

Ekkor jelent meg második könyve Társadalmi struktúra és szocializmus címmel, amiért majdnem ki is rúgták a munkahelyéről.

"Ez a könyv alapvetően arról szólt, hogy az a szentháromság modell, a munkásosztály, parasztság, értelmiség, amin a szocializmus osztályképe, meg önképe alapult, ez nem stimmel. Semmit nem magyaráz meg, rosszul írja le a társadalmi viszonyokat" – fogalmazott.

A nyolcvanas években már a darmstadi egyetemen tanított, ahol jó viszonyba került az Institut für Sozialforschung munkatársaival, ami megalapozta későbbi nemzetközi kapcsolatrendszerét.

Előbb lettem egyetemi tanár Németországban, Darmstadtban, mint Budapesten

– mondta el a podcastben. Hozzátette: törekedett is arra, hogy a nemzetközi szociológiai életben megjelenjen. Ez egyébként később nemcsak védelmet, hanem orientációt is jelentett számára, a matematikai módszereken alapuló szociológiai irányzat egyik vezetője lett Magyarországon.

TÁRKI, rendszerváltás, politika

Kolosi karrierjében fontos állomás volt, hogy 1985-ben kulcsszerepet vállalt a TÁRKI, azaz a Társadalomkutatási Intézet létrehozásában, ami nem közvetlenül állami intézmény volt, az alapítók között ott volt a Központi Statisztikai Hivatal, az ELTE Szociológia tanszéke, valamint a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem is.

Ezzel kapcsolatban elmondta: a Kádár-rendszer politikai vezetésének józanabb része már a hetvenes években látta, hogy baj van, így a '70-es, '80-as években kimondottan élt bennük az a hit, hogy az adatok, a kutatás segítséget nyújthat a válságból való kilábalásra.

"Élt az a naiv hit, és talán mi szociológusok is, [...] még ha nem is voltunk benne nagyon biztosak, de azért tápláltuk Magyarországon, hogy majd a szociológiai kutatások segítenek megoldást találni ezekre a problémákra. Már akkor is sejtettük, hát azóta már régen biztosan tudjuk, hogy a tudományos kutatás az nem alkalmas arra, hogy a politika számára megoldásokat nyújtson" – fogalmazott.

A nyolcvanas évek végén tanácsadóként közel került a politikához is, különböző pozíciókban segítette a Németh-kormány, később pedig Orbán Viktor munkáját is, a politikus első miniszterelnökségének időszakában.

Azt azonban tudta, hogy nem akar politikus lenni. Korábban is kapott felkéréseket, ahogy a Fidesz 1998-as választási győzelme után is, amikor elmondása szerint Orbán Viktor szemrehányást is tett neki, hogy nem akar felelősséget vállalni. Pedig szerinte nem a felelősségvállalás volt a döntő szempont, hanem hogy túlságosan ragaszkodott a saját véleményéhez.

Egy politikusnak kutya kötelessége, hogy a politikai közösségének az álláspontját képviselje a nyilvánosság előtt, én meg a saját véleményemet szeretném képviselni

– fogalmazott.

A politikusi lét tehát nem, a vállalkozások viszont annál inkább felkeltették érdeklődését. Így került először kisebbségi tulajdonosként a Láng Holdingba, az Erdős Ákossal való szétválását követően pedig így vált a Líra Könyv tulajdonosává, amely a Libri után a második legnagyobb könyvesbolthálózattal és több kiadóval rendelkezik Magyarországon.

Az Első Yard negyedik évadának első epizódjában a fenti témák mellett Kolosi Tamás egyebek mellett beszélt még

a Líra csoport fejlesztéséről,

vezetői generációváltásról,

az állandó akciózás könyvpiacra gyakorolt züllesztő hatásáról

és arról is, hogy szociológusként, valamint az 1990 óta kétévente megjelenő TÁRKI Társadalmi Riport című kiadványának egyik szerkesztőjeként hogy látja,

a magyar társadalom milyen pályát futott be a rendszerváltástól napjainkig.

Az adás – az Első Yard korábbi epizódjaihoz hasonlóan – már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon és persze itt, a cikkbe ilesztett lejátszóban is:

Címlapkép és további képek: Stiller Ákos / Portfolio