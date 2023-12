29 éves, 500 millió dollárt ér a cégük – Kádár Tamás SEON-ról, kockázati tőkéről, jövőképről

Már meghallgatható a Portfolio Csoporthoz tartozó Pénzcentrum Első Yard című podcast sorozatának legújabb adása . A negyedik évad második epizódjában Kádár Tamás, az online csalásmegelőzéssel foglalkozó magyar sztár startup, a SEON alapítójának eddigi karrierútját dolgozták fel. A 29 éves vállalkozó beszélt cégépítésről, kockázati tőkéről és arról a problémafelismerésről is, amely a SEON indulásához vezetett. Ezen túl, egyebek mellett a podcastben arról is kérdezték, hogy mennyire nyitott könyv a felhasználók élete a neten, hogy miért olyan speciális piac az Egyesült Államok, és hogy milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy a SEON-t is utolérte a technológiai szektor idei nagy leépítési hulláma.