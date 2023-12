Deák András: a Nyugatnak Ukrajna nem stratégiai kérdés

A Nyugat számára nem stratégiai kérdés, és nem is nagy gazdasági teher az ukrajnai háború, az orosz gazdaságon viszont már bőven látszódnak az elszigetelődés jelei. Az orosz külpolitikai pozíció origója a Nyugat-ellenesség, egyfajta felforgató szerepet játszik szerte a világban. Oroszország körül nincs blokkosodás, így ez a feltétele is hiányzik annak, hogy újra hidegháborús viszonyokról beszéljünk. Lehetne lépéseket tenni Magyarországon is az orosz energiafüggőség lazítására, de 2023 nem erről szólt – egyebek mellett ezekről a kérdésekről beszélt Deák András , a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a Portfolio Checklist december 27-i adásában.