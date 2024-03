Jaksity György: Huxit? Mi még az EU-ban is rendszeresen össze-vissza törjük magunkat

Nincs egyszerű helyzetben a magyar gazdaságpolitika, mivel korábbi évek hibáit kell most javítani. Olyan stimulust kell adni a magyar gazdaságnak, ami sem a dezinflációs folyamatot, sem a büdzsét nem terheli, a szimpla növekedés helyett pedig annak összetételére és kvalitatív tényezőkre is koncentrálni kéne. Még a briteknek is sokba került a brexit, Magyarország viszont az EU-n belül is össze-vissza tudja zúzni magát 5-10 évente. Nagy rossz az amerikai-magyar viszony, ebben tehát vannak tartalékok, az viszont kétséges, hogy pontosan mi a ráció amögött, hogy beleállunk a kínai akkumulátor-gyártási lázba – egyebek mellett ezekről a témákról beszélt Jaksity György közgazdász, a Concorde társalapítója és igazgatóságának elnöke a Portfolio Checklist szombati különkiadásában. A szakembert arról is kérdeztük, hogy látszik-e már, mi okozhatja a következő nagy megtorpanást a globális tőkepiacokon.