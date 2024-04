Randstad-vezér: Magasabb nyomást a gazdaságban? De van ötlet, hogy mire?

Megjelent a Randstad Workmonitor 2024 kutatása , mely globális trendek kontextusában mutatja be a hazai munkaerőpiac főbb folyamatait. A tanulmány kapcsán meghívtuk a Portfolio Checklist különkiadásába Baja Sándort , a munkaerő-közvetítő Magyarországért, Romániáért és Csehországért felelős vezetőjét. A szakembert egyebek mellett arról kérdeztük, hogy vajon tényleg alulmotiváltak-e a magyar dolgozók, lát-e jógyakorlatokat a hatékonyságnövelés területén, hogy milyen folyamatoknak köszönhetően maradhatott viszonylag feszes az elmúlt időszak gyászos gazdasági folyamatainak tükrében is a munkaerőpiac, és hogy mit gondol arról, hogy a kormány újfent a magasnyomású gazdaság koncepciójával indítaná be a GDP-bővülést Magyarországon.