Államadósság-kezelő: a Portfolio írhat róla, de tömegek nem fognak itthon Nvidia-t vagy kriptót venni

Bárhogy is nézzük, jócskán megemelkedett az államadóssági ráta Magyarországon, ezen belül pedig felkúszott a devizában denominált tartozás részesedése is. Ez merőben új helyzetet eredményez hazánkban, akár a piacokról, akár pedig a lakosságtól várnánk a költségvetés és a korábban felvett hitelek finanszírozását. Erre pedig – elemzői várakozások szerint – jelentős szükség is lesz, hiszen a következő időszak magas költségvetési hiánya, a magyar gazdaságpolitika erős választási ciklikussága, továbbá a viszonylag magas kamatszolgálat is mind azt vetítik előre, hogy egyhamar nem kerül egyensúlyba a büdzsé bevételi és kiadási oldal.A hazai államadósság-finanszírozás előtt álló főbb kihívásokról volt szó a Checklist hétvégi különkiadásában, melyben Madár István , lapunk vezető makrogazdasági elemzője olyan szakemberekkel beszélgetett, akik nap mint nap testközelből figyelik az államháztartás, a monetáris politika és a pénzpiacok főbb folyamatait: a műsorban vendégünk volt Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója, Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdásza és Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója.