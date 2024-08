Radikális változás előtt a Sziget – Mi ütött milliárdos lyukat a cég könyvein?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. Óriási változás előtt állnak a fesztiválok, köztük a Sziget is, az előadói díjak ugyanis radikálisan elszálltak az elmúlt években, a hazai fesztiválszervezőket ráadásul egyszerre sújtják a piaci körülmények, a szabályozók, az önkormányzatok, de még a MoHu is. A szektor jövedelemtermelő képességét ugyanakkor jól mutatja, hogy nemrég fesztiválportfóliót vásárolt a világ egyik legnagyobb tőkealapja, a KKR, így lettek a Sziget végső tulajdonosai is. Egyebek mellett ezekről a témákról beszélt a Checklist pénteki adásában Kádár Tamás , a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. cégvezetője. A szakembert a hamarosan kezdődő, 30. Sziget Fesztivál kapcsán kérdeztük egyebek mellett a cég tavalyi gigaveszteségéről , az idei fesztivál szervezési kihívásairól, és persze a szektor jövőképéről is.