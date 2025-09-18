  • Megjelenítés
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsorban három témát dolgoztunk fel. Az első blokkban arról volt szó, hogy a Fed egy év után először csökkentette az alapkamatot, mégpedig 25 bázisponttal. A lépés sokak szerint egy hosszabb kamatcsökkentési ciklus nyitánya lehet, ami hatással van a részvénypiacokra és a dollár árfolyamára. Erről Cinkotai Norbertet, a K&H Értékpapír vezető elemzőjét kérdeztük. Ezt követően az ingatlanpiac került terítékre: Magyarország nyugati részén már évek óta élénk a piac az osztrák munkalehtőségek közelsége miatt, de január elsejével keleten is új opciók nyíltak Románia schengeni csatlakozásával. A határmenti lakáspiac érdekességeiről Szánthó Pétert, a Pénzcentrum szerkesztőjét kérdeztük. Végül maradtunk az ingatlanpiacnál, de más szemszögből: 2025-ben a magyar lakás- és befektetési piacot egyszerre mozgatja a nemzetközi környezet, a hazai szabályozás és a finanszírozási lehetőségek alakulása. Ezek mind szóba kerülnek a szeptember 23-i Property Investment Forumon. A rendezvény főszervezőjével, Ditróy Gergellyel, a Portfolio üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Fed kamatcsökkentés - (01:56)
  • Határmenti ingatlanpiac - (11:26)
  • Property Investment Forum - (18:20)

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

