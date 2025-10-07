  • Megjelenítés
Nagy fába vágta a fejszét a Waberer’s
Podcast

Nagy fába vágta a fejszét a Waberer’s

Portfolio
A magyar gazdaság jelenleg számos kihívással néz szembe: a járműipar helyzete, a beruházói hangulat és a logisztikai igények változásai egyaránt befolyásolják az ingatlanpiacot. Az utóbbi években a logisztikai központok szerepe jelentősen megnőtt, és a nagyvállalatok egyre inkább saját, testre szabott megoldásokban gondolkodnak. A Waberer’s, amely eddig elsősorban szállítmányozási és komplex logisztikai szolgáltatásairól volt ismert, most új szintre lépett: saját ingatlanfejlesztési üzletágat indított. Ezekről a témákról beszélgettünk Szucsány Györggyel, a Waberer’s ingatlanfejlesztési igazgatójával.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a Waberer's támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Waberer's (Stiller Ákos)

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility