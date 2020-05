Koronavírus: így fertőz a veszélyérzet, miközben azt hisszük, racionálisan döntünk

Aki a hírgyártásban dolgozik, gyorsan megtanulja, hogy szörnyű hírekkel lehet a legtöbb ember figyelmét felkelteni. Tömegszerencsétlenségek, természeti katasztrófák, családi tragédiák – az ilyen történésekre ösztönösen extra figyelmet fordítunk. Ennek azonban nem valamiféle perverzió az oka, és nem is a sokat kárhoztatott média. Az evolúciós pszichológia képviselői szerint ez az úgynevezett negatív torzítás (negativity bias) az állatvilágban is megfigyelhető és alapvetően a túlélést segíti. A 21. századi ember életében azonban már politikai, üzleti, fogyasztói, de akár párkapcsolati döntéseket is befolyásol, nem minden esetben jó irányba. Szerencsére van mód arra, hogy csökkentsük a hatását.

A negatív torzításról szóló korábbi kutatási eredmények sorát mutatják be Roy F. Baumeister elismert szociálpszichológus és John Tierney tudományos újságíró nemrég megjelent könyvükben. Baumeister közel 20 éve kezdett el foglalkozni a témával, amikor arra próbált rájönni, hogy az anyagi veszteségek miért vannak nagyobb hatással az emberek gondolkodására, mint az anyagi nyereségek. Eközben igyekezett olyan területeket felkutatni, ahol a pozitív események hatnak erősebben, de kutatócsapatával egyetlen ilyet sem talált. Az eredményeket bemutató „Bad is stronger than good” című, 2001-ben írt értekezés mára az egyik legtöbbet hivatkozott publikációvá vált a pszichológia területén. De hogyan hat ez a jelenség a mindennapi életünkre, és miért lehet veszélyes?

A veszteség elkerülése motiválóbb, mint a megszerezhető nyereség

A negatív torzítás minden esetben működik az információk észlelésénél, szűrésénél, fontosságuk megállapításánál. A rosszat könnyebben észrevesszük, és nagyobb jelentőséget tulajdonítunk neki. Egy esetleges túlreakció pedig akár veszélyesebb lehet, mintha valóban bekövetkezik a katasztrófa, amitől tartunk. Erre szomorú példa, hogy a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után többen – nem meglepő módon - rettegtek attól, hogy repülőre üljenek. Az amerikai légitársaságok járatain megtett mérföldek száma egyes becslések szerint 12%-kal, mások szerint 20%-kal csökkent a támadást követő hónapokban. Az autóút-használat ezzel párhuzamosan emelkedett, és körülbelül 1600-al nőtt az országúti balesetek száma ebben az időszakban.

Hosszú távú utazásoknál az autós közlekedés közismerten kockázatosabb, mint a repülés, ráadásul az utóbbi még időben is hatékonyabb. Azonban ahogy a további példákból is látszik, a negatív torzítás miatt a veszteség elkerülése általában motiválóbb, mint a megszerezhető nyereség. Ezt az Amerikai Vöröskereszt kísérlete is bizonyította, aminek során páthuzamosan az alábbi két felhívással toboroztak véradókat:

Mentsd meg valakinek az életét!

Előzd meg valakinek a halálát!

Mindkét üzenet hatásosnak bizonyult, de azok, akik az utóbbi felhívással találkoztak, 60%-kal nagyobb arányban jelentek meg a véradáson. A politikai életben sem véletlenül működnek hatásosan az olyan eszközök, mint a negatív kampány és a karaktergyilkosság. A szavazási kedvet és a tenni vágyást is jobban beindítja, ha például egy szörnyűnek hitt jelölt hatalomra jutását kell megakadályozni.

Több évtizednyi társadalomtudományi kutatás eredménye szerint ez az oktatásban sincs másképp: a büntetés kilátásba helyezésével gyorsabban tanulnak a gyerekek, mint a jutalom ígéretével. Ezen a ponton azt is fontos hozzátenni, hogy az ideális oktatási keretek kialakítása komplex kérdés, illetve a megfélemlítés demotivációhoz, rosszabb esetben komoly traumákhoz vezethet.

Ezért jelent óriási veszélyt egy elégedetlen ügyfél

A negatív torzítás gyakran emlegetett következménye az is, hogy az első rossz benyomást nehéz kijavítani, ahogy az is, hogy egy visszafogott kritika maradandóbb, mint a legbőkezűbb dicséret. Éppen ezért nem mindegy, hogyan tálaljuk a negatív visszajelzést, ha konstruktívak szeretnénk lenni. A legtöbb menedzser az úgynevezett „szendvics módszerre” esküszik, azaz két dicséret közé rejti a kritikát abban a reményben, hogy így kevésbé hat demotiválóan. Ebben a tálalásban azonban főleg a kritikára emlékszünk, a legelső pozitív gondolat pedig teljesen elvész. Ezért többek szerint jobb egyszerűen túlesni a negatívumokon, és aztán rátérni az erősségekre. Így nem felejtődnek el a kiemelt pozitívumok, és a kritika sem lesz annyira elkedvetlenítő.

Hasonlóan működnek az online szolgáltatók oldalain olvasható értékelések is: a negatív visszajelzéseket komolyabban veszik a vásárlók, mint a pozitívakat, ezért már egyetlen elégedetlen ügyfél is veszélyes lehet. Mivel a fogyasztók napjainkban főleg az online értékelésekre támaszkodnak – például a szállásfoglalásnál -, a kereskedők már elő is álltak néhány trükkel, hogy elkerüljék a rossz visszajelzéseket.

Egyesek rengeteg fotóval és részletes szobaleírásokkal próbálják elkerülni, hogy csalódást okozzanak a vendégeiknek. Mások a kicsekkolás minél gördülékenyebbé alakításával és kedves follow-up üzenetekkel próbálják elérni, hogy jó érzésekkel záruljon az ott-tartózkodás.

Hogyan hat a munkahelyünkre és a párkapcsolatunkra a negativitás ereje?

A negatív torzítás a mindennapi munkahelyi szituációkban és a párkapcsolatunkban sem kerülhet el bennünket. William Felps amerikai pszichológusnak egy időben gyakran panaszkodott a felesége a munkahelyi légkörre, főleg egy negatív hozzáállású, kötekedő kolléga miatt. Majd amikor az illető egyszer betegség miatt nem ment be dolgozni, hirtelen teljesen megváltozott a légkör, Felpset pedig megihlette az eset, és ennek a témának szentelte következő kutatását.

Mint kiderült, ahogy az almák esetében egy hibás darab képes megrohasztani egy egész ládányi gyümölcsöt, a munkahelyeken is képes egyetlen kolléga diszfunkcionálissá tenni egy csapatot, csökkentve a kommunikáció és a munkavégzés hatékonyságát. Egyetlen kifejezetten pozitív kollégának azonban nehezebb dolga van, ha javítani szeretne a helyzeten, a pozitivitás ugyanis nem terjed olyan könnyen, mint a negativitás.

Mindez a párkapcsolatok működésében is tetten érhető. Az eddig említett tanulmányokat összegző könyv egyik szerzője, Baumeister karrierje elején bizonytalan volt a párkapcsolatát illetően, ezért minden nap feljegyezte az érzéseit: pozitív, negatív vagy semleges. Egy-két hónap alatt kirajzolódott, hogy a jó napok száma kétszer annyi, mint a rosszaké, és ekkor úgy döntött, hogy kilép a kapcsolatból. A jó napok fölénye ellenére sem tartotta elég erősnek az arányt egy boldog kapcsolathoz, és úgy tűnik, jó volt a megérzése. Dr. John Gottman amerikai pszichológus 130 frissen házasodott pár bevonásával végzett vizsgálata alapján ugyanis kiderült, hogy a legboldogabb pároknál 5 pozitív interakció jut minden negatívra. Ahol pedig ezeknek a száma pont egyenlő, azok a párok többnyire nem tartanak ki egymás mellett hosszú távon. Ebből következik egy hasznos tanulság is a kiegyensúlyozott hétköznapokhoz: konfliktus esetén egy jótett valószínűleg kevés a másik fél kiengeszteléséhez.

Azért ne felejtsük el, hogy a világ egyre biztonságosabb

A negatív torzítás tehát az élet számos területén befolyásolhatja a döntéseinket. Ennek leküzdéséhez az első lépés az, ha észben tartjuk, hogy ez az ösztön a mai napig működik bennünk, és ezt figyelembe véve mérlegeljük az aktuális helyzetet. Ez a fajta kritikus gondolkodás persze nem szünteti meg a napjainkban ránk leselkedő veszélyeket, de segíthet reálisabban látni.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban is fontos, hogy a világvége-víziók mellett lássuk, milyen szerencsések vagyunk, hogy a 21. században már sokat tudunk a vírusfertőzésekről, és lehetőségünk van hatékonyan fellépni a terjedéssel szemben. Azt is vegyük észre, mennyire megkönnyíti a helyzetünket, hogy az internetnek szükség esetén rengeteg tevékenységet – a munkavégzést, alapvető élelmiszerek beszerzését vagy a szórakozást – részben vagy teljesen át tudjuk helyezni az online térbe.

Emellett az sem árt, ha néha emlékeztetjük magunkat, hogy ahogy egy korábbi cikkünkben részletesen leírtuk, a világ valójában egyre biztonságosabb hely. Bár ma is rengeteg szörnyűség történik, mégis alapvetően sokkal jobb az életünk, mint bármikor a történelem során. Például kevesebb a szegénység, az éhezés, a diktatúra, a háború és a gyilkosságok száma, és a villám is kevesebbszer csap belénk.