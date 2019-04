Cápák rágta kábeleken múlik az emberiség legfontosabb találmánya

Ez nem egy felhő!

felhő jut az eszébe, amikor az internetre gondol. Hogy az valami olyan, ami a fizikai eszközöktől független, elvont, égi jelenség. Pedig nem. Az internetre egyáltalán nem jó hasonlat a felhő, még ma, az úgynevezett felhőalapú technológiák korában sem. Lehet, hogy sokakat már éppen ez a menő IT trend zavart össze, de tisztázzuk:

Nem lehet eléggé kihangsúlyozni az internet jelentőségét a mai világban, hiszen már teljesen összenőtt az életünkkel. Több mintember használja, ami azt jelenti, hogy a fejlett világban már alig van valaki, aki ne nyúlt volna hozzá. Olyan megszokott dologgá vált, mint az elektromosság, de van még egy másik szempont is, amiben hasonlít hozzá: ezt is alig érti valaki, hogy egyáltalán micsoda.Legutóbbi, április elsejére időzített cikkünkben Vágási Feri internethez való különös kapcsolatát meséltük el , de a történetnek csak a fele volt tréfa. Rámutattunk, hogy az internet nem ugyanaz, mint a világháló, és hogy mely alapvető technológiák felelnek a működéséért. Most pedig egy másik szemszögből folytatjuk a témát: megnézzük, hogy tulajdonképpen miként is néz ki az internet a maga fizikai valójában.A közkedvelt hasonlat azért is nagyon rossz, mert erőteljesen arra utal, hogy valami megfoghatatlan jelenségről van szó. Pedig nem:. A legalkalmasabb hasonlat rá pedig a következő:

Forrás: Twitter.com

A fény persze lassabban halad közegben, mint vákumban, de még így is olyan durván 200 ezer kilométer per másodperccel képes száguldani az optikai szálban. Ez a vívmány pedig kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy az interneten szinte bármit azonnal elérhessünk. A nagyobb távolságú hálózatok majdnem mind optikai kábellel csatlakoznak egymáshoz, a kontinensek közötti adatforgalomnak pedig durván a 99 százaléka folyik ezen kábeleken keresztül.

Ha egy képpel akarnánk illusztrálni, hogy mégis mi az internet, akkor ezzel tehetnénk a legjobban. Ennek ellenére szinte senki sem tesz így, talán mert nem tűnik különösebben izgalmasnak egy ilyen ronda kábel. Egy felhő sokkal szebb, ez tény. Csakhogy ez a gyakorlat nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy az emberek döntő többsége nem érti, hogy micsoda is valójában a modern kor legnagyobb vívmánya.Az internet kulcsfontosságú eleme tehát maga a kábel, és ez áll a legközelebb ahhoz, hogy jellemezzük vele az összekapcsolt világunk lényegét. Persze azért nem akármilyen kábelekből épült ki a hálózatok hálózata, hanem főkéntvan szó. Ezekben a kábelekben optikai szálak futnak, amik tökéletesen alkalmasak a digitális információ továbbítására és a nagy távolságok hatékony áthidalására. Kis átmérőjű üvegszál van bennük, amit egy kisebb optikai törésmutatóval bíró héj vesz körül. Mindez pedig arra jó, hogy a kábel egyik végén bemenő fény - a teljes visszaverődésnek köszönhetőn - különösebb gond és energiaveszteség nélkül tud kijönni a másik végen. A fényimpulzusok pedig adatátvitellé fordíthatók le, és mindez elképesztő sebességgel mehet végbe.Amikor szárazföldön haladnak át, akkor azt többnyire a föld alatt teszik, míg a tengereknél és óceánoknál a mederre próbálják elhelyezni ezeket a rendkívül hosszú vezetékeket. Mivel meglehetősen drága eszközökről van szó, próbálják minél inkább védetté tenni őket az elhelyezés során, de azért ez nem mindig sikerül. Előfordult már például, hogy a rosszul lefektetett kábelek az áramlatok miatt lengeni kezdtek, ami pedig igencsak

Egy cápa ráharap egy víz alatti optikai kábelre. Forrás: Youtube.com

Az internet gerince

Senki nem hibáztathatja a cápákat, hogy be akarnak szállni az internetbe, de eközben a javítás sem egy olcsó mulatság. Az optikai szálban tulajdonképpen üveg van, aminek nem különösebben tesz jót egy-egy jól irányzott harapás. Manapság ezért gyakran már páncélba bugyolálják ezeket a kábeleket, hogy megelőzzék a bajt.Ez a kábelhálózat annyira meghatározó az internet működése szempontjából, hogy a szakirodalomban azhivatkoznak rá. Hogy teljesen pontosak legyünk, ez persze nem pusztán a nagy hosszúságú vezetékekre utal, hanem a teljes kapcsolódó infrastruktúrára, vagyis a központi routerekre (útválasztókra) is. Továbbá az internet persze nem csak ilyesfajta kábelekből áll, hanem az adatátvitel sokszor végbemehet más csatornákon is. Fontos ugyanakkor tudni, hogy az internet szempontjából ezek a főkábelek tényleg annyira fontosak, mint mondjuk az embernek a saját gerince.Gondolhatnánk, hogy amennyiben ennyire lényegi dologról van szó, akkor biztosan állami felügyelet mellett zajlik a kiépítése és felügyelete. De érdekes módon ez nem így van. Bár vannak állami hátterű szereplők is a képben, döntően profitorientált cégek végzik az internetes infrastruktúra építését. Ez az iparág erősen összefonódott a telekommunikációs szektorral, akik a telefonhálózataik fejlesztése mellé karolták fel az internetet. Ezt jól is tették, hiszen a jövőben könnyen elképzelhető, hogy már kizárólag csak az internetre lesz szükség.Az ilyen infrastruktúrát építő legnagyobb cégek egészen komoly befolyással bírnak ma a kibertér működésében, ami egy kényes sajátossága az internet szerkezetének. A legnagyobb szereplőkre úgy szokás hivatkozni, hogyhálózatok, ami egy kacifántos definíciót takar, de a lényeg nem más, mint hogy az internetes forgalom szempontjából kulcsfontosságú szereplőkről van szó. Ilyen például az USA-ban aés az, vagy Németországban a. Ők mindoptikai kábelhálózattal bírnak, amivel a Földünket többször is körbe lehetne tekerni.

Internetes összeköttetés a kontinensek között. Forrás: Telegeography

Az internetszolgáltatók nagy része valójában kénytelen rájuk támaszkodni a szolgáltatásaikban, a nagyok infrastruktúrájának használatáért pedig fizetniük kell. A kicsik és nagyok hálózatai természetesen keresztbe-kasul össze vannak fonódva egymással. A hálózatfejlesztések eredményeképpen pedig mára odáig jutottunk, hogy szinte felfoghatatlanul bonyolult lett az internet, a feltérképezése pedig egyenesen külön tudományterületté vált. Az egyik vonatkozó kutatás - amely az internetnek pusztán csak egy alrészét vizsgálta - a következő képet produkálta, amely remekül érzékelteti a hálózatok hálózatának különös alakját:

Az internet egyik alrészének a térképe az Opte.org adatai alapján. Forrás: Wikimedia Commons

Az internet úgy működik, hogy a csomópontok (amik mi magunk is vagyunk a saját routerünkkel) közötti kommunikáció apró csomagokban zajlik. Az információ, amit küldünk, részekre osztódik, majd ahogy a különféle útvonalakon át eljut a céljához, újra összeáll. Hogy pontosan melyek is azok az útvonalak, amiken keresztül elérünk mondjuk egy honlapot, annak igazából magunk is utánajárhatunk.

A nagy útvesztő

Fontos megjegyeznünk, hogy ez az elképesztő és szinte kibogozhatatlan hálózat bizonyos szempontból előnyös is. Lehetővé teszi ugyanis, hogy amennyiben az egyik útvonal járhatatlanná válna - mert például egy cápa elharapná - akkor az adatforgalmunk máshol menjen. Vagyis a hálózat ellenállóságát a sűrűsége jelentősen megnöveli.Bárki küldhet a saját számítógépéről olyan kis apró csomagokat, amik elárulják a számára, hogy az általa küldött információ, milyen csatornákon halad. Azt nem fogjuk egykönnyen megtudni, hogy éppen melyik földalatti optikai szálban repül az üzenetünk, de hogy a kábeleket összekötő routerek melyikén ugrál keresztül a célig, már általában igen. A dolog nem bonyolult egyáltalán, így az egészet bárki kipróbálhatja a következőképpen: ha Windows-alapú rendszerünk van, akkor csak nyomjuk megkombinációt, majd írjuk be aszót, hogy eljussunk a parancssorba. Amikor ott vagyunk, akkor írjuk le azt, hogyplusz az ellenőrizni kívánt cél nevét, majd nyomjunk entert.Ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy aoldallal milyen útvonalon kommunikál a számítógépünk, akkor azt igen könnyen megtehetjük. Az alábbi képen jól látszik, hogy hét ugrásból (első oszlop) jutott el az oldalra ennek a cikknek a szerzője. A második elágazásnál biztonsági okokból nem volt hajlandó válaszolni a router, de a többinél már igen, így a köztes megállók IP-címeit mind láthatjuk. Az ugrások száma mellett három további oszlopot láthatunk, amelyek három azonos szándékú üzenetünk válaszidejeit mutatja ezredmásodpercben. Mint az látszik, ha nincs probléma a hálózatokkal, akkor szinte semmi időbe sem telik, hogy elérjük a Portfolio oldalát.

A Portfolio.hu elérési útvonala a szerző budapesti otthonából nézve.

Érdekes példával szolgál, ha a Portfolio helyett mondjuk azhasonló útvonal-lekérdezéssel. Ilyenkor már egyrészt lekövethetjük, hogy az amerikai kontinensre hogyan jutunk át az internet útvesztőjében, és emellett megfigyelhetjük azt is, hogy a válaszidők miként módosulnak.

A Federal Reserve honlapjának elérési útvonala a szerző budapesti otthonából nézve.

Az IP-címek ellenőrzésével kiderül, hogy a hetedik ugrásnál még Svájcban járunk, és a Tata Communications kábelein halad a kis csomagunk, majd a következő pont ahol felbukkan már az Egyesült Államokban van, méghozzá az Akamai Technologies hálózatában. Sajnos innen pár lépéssel később elhal a próbálkozásunk, és nem válaszolnak a routerek. Lehet, hogy a Fednél nem veszik annyira jó néven az ilyesfajta érdeklődést.

Az amerikai router IP-címének helyzete, ahol kikötött az üzenetünk. Használt eszköz: Iplocation.com

Az interneten emiatt megszűnnek a távolságok és bizonyos szempontból megszűnik az idő is. Mindez pedig azoknak a kábeleknek köszönhető, amikre ma szinte senki sem gondol az internet kapcsán. Pedig ezek adják az internet gerincét, ami megfogható, sőt: meg is harapható.

Figyeljük meg, hogy a válaszidők nem ugranak meg annyira durván a távolság jelentős változásától. Egyszóval az optikai kábeleknek hála, az Atlanti-óceán átúszása meg sem kottyan a kis üzenetünknek, néhány ezredmásodperc alatt simán letudja. Lenyűgöző eredmény, de egyben teljesen hétköznapivá is vált, amin kevesek tűnődnek már csak el. Márpedig ez egy nagyon fontos tulajdonsága az internetnek: