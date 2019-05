Egy fekete lyuk terpeszkedik Dél-Korea fölött

Ha valaki ránéz a Koreai-félszigetre az űrből, akkor megdöbbentő látvány fogadja: egy fekete lyuk terpeszkedik Dél-Korea csillogó városai fölött. No, persze nem olyan fekete lyuk, mint amit a Messier 87 galaxis közepén "fotóztunk", hanem csak egy aprócska sötét folt. Egy hely, ahonnan nem jön fény, akárcsak egy fekete lyuk eseményhorizontján túlról.Ez a hely nem más, mint, amit olyan "fényes" országok vesznek körül, mint Kína, Oroszország, vagy éppen Dél-Korea. Kevesen gondolnák, hogy az űrből lőtt műholdfelvételeknek közgazdasági haszna is lehet, pedig ebben az esetben pont így van. Észak-Korea gazdaságáról nagyon keveset tudunk azon túl, hogy az általuk közzétett statisztikákat nem szabad elhinni.

Az IMF egy friss kutatása szerint az egy főre eső GDP változását 44 százalékban magyarázza a fényerő alakulása. Ez egy egészen lenyűgöző eredmény, amivel szépen lekövethetjük, hogy pontosan miként is alakul az életszínvonal egy olyan országban, ahol ezt egyébként nem szívesen árulnák el.

Idén Észak-Korea elismerte, hogy nehézségei vannak: természeti csapások sora érte őket, és emiatt súlyos élelmiszerhiány alakult ki. Az efféle balszerencsék tovagyűrűző hatásai a statisztikáikból bizonyára kimaradnak majd. Ezentúl az űrből nézve viszont kiderül majd az igazság.

A történetbe pedig itt kapcsolódik be az űrből mért fényesség, amelyről tudósok kiderítették, hogy szoros kapcsolatban áll a gazdasági aktivitással. Ebből kifolyólag a fényerő változása meglepően jól magyarázza a gazdasági növekedés alakulását is, amiről a diktatúrák nagyon gyakran hazudnak.E különös becslési módszerről több kutatás is született már az elmúlt években, és mindez egyre fontosabb lehet a fejlődő világ megértése kapcsán. A módszer hátteréről korábban itt írtunk:Pontosan ezen megközelítés segítségével derítették ki kutatók, hogy Észak-Kora meglehetősen instabil lábakon áll. A gazdasága súlyosan ingadozik: 2013-2015 között ugyanis 40 százalékkal csökkent a fényerő. Ez a GDPutal országszerte, csak a fővárosi régiót nézve pedig. Ez bizony nem más, mint egy durva recesszió. Gondoljunk csak bele, hogy itthon kevesebb, mint 7 százalékkal csökkent a GDP a pénzügyi válság legrosszabb évében, 2009-ben. Márpedig azt is, hogy megszenvedtük.Külön érdekesség, hogy Észak-Koreát nem a fejlett országok szankciói tépázták meg, hanem feltehetően a nyersanyagárak és a természet maga. Az ország ugyanis nagyban függ a szén exportjától, annak világpiaci ára pedig drámaian esett az említett időszakban. Ezen felül még az időjárás is betett az ország működésének, mivel 2015-ben például igen erős aszály volt.Az országot sújtó nemzetközi szankciók éppen csak 2016-2017-től váltak igazán keménnyé, amikorra már a fényerő újra növekedni kezdett. Mindez arra utal, hogy a különféle tiltások nem viselik meg annyira az országot, de az északi vezetés mégsem tudta magát függetleníteni a külső hatásoktól.