Íme, a Google és a fekete lyukak titkos kapcsolata

Mi köze a Google-nek a fekete lyukhoz?

Lenyűgöző, minden túlzás nélkül történelmi eredménynek számít, hogy az emberiség végre rápillanthatott egy fekete lyukról készült képre. Hogy igazán pontosak legyünk, akkor egy szupermasszív fekete lyukról készült, speciális algoritmussal megalkotott képre. Ez a különös objektum a Messier 87 óriási elliptikus galaxis közepén (vagy majdnem közepén) csücsül, és egy rendkívül látványos jet (anyagsugár) lövell ki belőle több ezer fényév hosszan.

Az első képünk egy szupermasszív fekete lyukról. Forrás: EHT Collaboration

A jet mögötti fényességből kiszűrt képre nehéz szavakat találni, annyira szép, mint ahogy magát az erőfeszítést is nehéz kellően méltatni, amely lehetővé tette mindezt. Nem meglepő egyáltalán, hogy a kép publikációja miatt elképesztően megugrott a fekete lyukak iránti érdeklődés. Gyönyörűen tükrözi mindezt a Google Trends is, amely szerint soha nem volt még ekkora érdeklődés a téma iránt.

A dolog apropóján most eláruljuk a titkos kapcsolatot a Google és a fekete lyukak között, amiről nem sokan tudnak, pedig egy rendkívül érdekes műveltségdarabkát takar.

Google és googol

Egy korai leírásban úgy magyarázták meg az elnevezés mögöttes jelentését, hogy a googol egy akkora szám, amely még az univerzum egészéhez képest is óriási. Se csillag, se homokszem nincs ennyi a világon, ezért ez remekül tükrözi a cégük magasztos küldetését, mely szerint ők az internet véget nem érő adatmennyiségét dolgozzák fel. A googol valóban egy óriási szám, leírva például ilyen hosszú:

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Majd egy googol év múlva

Ebben a jövőben a legtovább élő objektumok maguk a fekete lyukak lesznek. A csillagok kifogynak az üzemanyagból, a széthulló anyaguk, illetve a pályájukat elhagyó bolygók pedig vagy kiesnek az otthonukat jelentő galaxisokból, vagy pedig az annak közepén lévő fekete lyuk falja fel őket.

Fekete lyukak uralta világ

A történetünk megértéséhez egészen a Google születéséig kell visszanyúlnunk. Talán sokan hallották már azt a történetet, hogy Larry Page és Sergey Brin alapítók először a vicceskedő "" nevet (jelentése: rövid hátmasszázs) adták a forradalmi megoldást nyújtó - oldalrangsoroláson alapuló - keresőmotorjuknak (lásd: PageRank ). Ez a név abból a szempontból találó volt, hogy jól rámutatott miről is van szó: a keresőmotor az oldalak fontosságát az egyik weboldalról a másikra mutató linkek (backlinkek) számából becsülte meg. Ezen rangsorolás miatt tudott jóval relevánsabb találatokat feldobni a motorjuk a versenytársakhoz képest, és kis túlzással élve lényegében ezért tart a Google (és az Alphabet anyacég) ma ott, ahol.Csakhogy ezt a kezdeti BackRub nevet az átlagemberek nem igazán tudták hová tenni, másrészről pedig egyáltalán nem is hangzott valami jól. Ezt maga Larry Page is elismerte annak idején, elmondva, hogy lényegében ezért kezdtek új név után kutatni. A gondolkodás során végül a nagyon nagy számok elnevezésénél lyukadtak ki, ahol is a lista csúcsán egy barátjuk rátalált a tökéletes névre. Ezt a különös számot hívják úgy, hogy(10^100). Igen, googol, és nem google. Csakhogy az alapítok egyszerűen elírták ennek a kitüntetett számnak a nevét , amire egy barátjuk figyelmeztette is őket, de a név ekkor már maradt, ahogy volt. Nem utolsó sorban, mert a Google domain név éppen szabad volt.Ennek a számnak a matematikában egyelőre nincs is különösebb felhasználása azon túl, hogy bemutassa a végtelen és egy orbitálisan nagy szám közötti (szintén végtelen) különbséget. Könnyen lehet, hogy maguk a Google alapítói sem gondolták akkor, hogy a googol számnak bizony mégis lehet a "végtelenül nagy" érzékeltetésén túl is vonatkozása. Márpedig lehet.Mindehhez először is tudnunk kell, hogy a világon semmi sem tart örökké: sem az ember, sem a Föld, sem pedig a Nap nem él majd végtelen ideig, de igazából egyetlen csillag sem. Sőt, az egyik tudományos forgatókönyv szerint valószínűleg még maga az univerzum sem "él" majd örökké, mert egy idő után teljesen kihűl. Beköszönt a "", amelyet pedig az úgynevezettkövethet az egyik meghatározó elmélet szerint. Persze ez nem éppen holnap lesz - már amennyiben helyénvaló ez a forgatókönyv - és sok köztes állapoton megyünk addig keresztül.Ameddig a fekete lyukak találnak maguknak anyagot, amin lakmározhatnak, addig aktívak maradnak és nő a tömegük (a "lefotózott" fekete lyuk például egy nagyon mohó fajta, és ennek az eredménye az az említett anyagsugár). Egyszer viszont minden lakoma véget ér, és az univerzumban nem marad már más, csak ezek a különös természetű fekete lyukak. Ezt az állapotot hívják úgy nagyon találóan, hogy a. Nagyjábólköszönthet ránk, de aztán ez sem tart majd örökké, ugyanis még a fekete lyukak sem halhatatlanok.

Az M87 közepéről kilövellő erőteljes jet. Forrás: NASA/The Hubble Heritage Team

Mindezt Hawking-sugárzásnak nevezték el, és emiatt vannak még a fekete lyukak napjai is megszámlálva. Hogy pontosan meddig élhetnek? Nos, a tudományos becslések szerint úgy éppen egy googol évig (vagy a legnagyobbak még egy kicsit tovább). Bizony, egy googol évig, ami pont az a felfoghatatlanul nagy szám, amely annyira lenyűgözte a Google alapítóit.

Ha legközelebb valaki rákeres a Google-ben a fekete lyukakra, jusson eszébe ez a különös kapcsolat.

Stephen Hawking 1974-ben közölt tanulmányában vetette fel először, hogy a fekete lyukak eseményhorizontjának szélén létrejövő kvantummechanikai jelenségek miatt energiát - és így tömeget - veszíthetnek ezek az objektumok is. Ezt hívják úgy, hogy a, amit eddig még nem sikerült kísérletekkel igazolni (noha a CERN tudósai próbálkoznak már egy ideje mikro feketelyukak létrehozásával, amelyek rendkívül gyorsan párolognának el, de biztos eredmény egyelőre nincs.)És hogy mi történik majd egy googol év múlva, amikor már a fekete lyukak is szétestek? Hát, sajnos egyre bizonytalanabbá válik a történetünk, valószínű, hogy még a protonok is szétesnek majd, és nem marad más, mint a sötét anyag, az elektronok, meg a pozitronok, amik aztán magányosan barangolhatnak a nagy sötétségben. E sötét korszak folytatása már teljes spekuláció tárgya, lehet, hogy itt tulajdonképpen véget is ér minden, de az is elképzelhető, hogy nem. A történetünk mindenesetre ezzel most véget ér.