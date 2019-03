Kagylóktól a kriptovalutákig: elképesztő átalakulásban van a pénzünk

Jó napot kívánok, Mammonnak hívnak.

Ez márpedig a pénz esetében sincs másképpen, noha az archeológiai bizonyítékok és a közgazdaságtudomány logikája azért rendkívül sokat segített ezen a téren. A pénz históriájának ugyanakkor máig vannak olyan pontjai, amelyek még vita tárgyát képezik. Az ehhez kapcsolódó akadémiai vélemények pedig alapvetően két fő csapásirányra oszthatók.

A gazdaságtörténeti konszenzus ma inkább az első változat felé hajlik, amely szerint a pénz egy olyan csereeszköz, amely az emberi közösség természetes interakciói során fejlődött ki. A továbbiakban e cikk is ebből az irányból meséli el a pénz történetét, de hangsúlyoznánk, hogy erős alternatív válaszok is léteznek ezen a téren. A pénz és a hitelezés kapcsolata mélyebbre nyúlhat vissza, mint azt eddig gondoltuk, és erre majd egy külön cikkben térünk ki.

Kezdet: a cserebere problémája

A pénz egy olyan különös eszköz, amit szinte mindenki nap mint nap használ, de eközben alig van, aki érti a lényegét. Ez nem az emberek hibája, ugyanis egy kifejezetten bonyolult találmányról van szó. Például egyáltalán nem könnyű elmagyarázni, hogy a modern világban hogyan is jön létre, vagyis ki teremti a pénzt. De még arra is csak összetett választ adhatunk, hogy egyáltalán mire is jó ez az eszköz. A pénz természetével kapcsolatos alapműveltséget ezért most egy cikksorozatban dolgozzuk fel itt a Portfolio Prof hasábjain. A korábbiakban az alábbi fontos témákat érintettük:A most következő részben azt meséljük el, hogy a pénz hogyan jött létre, miként alakult át, és terjedt el a világban. A felvezetésünket folytatva, itt is elmondható, hogy nem egy annyira egyszerű történetről van szó. Fontos tudni, hogy a pénz valódi eredete igazából nincs is dokumentálva, ugyanis még azelőtt kezdték el használni, hogy az emberek megtanultak volna írni. Az írott történelem (~5000 év) előtti időkről nehéz bármit is egyértelműen kideríteni, emiatt sok esetben kénytelenek vagyunk találgatni.Az első az, hogy a pénz a piaci aktivitás növekedésével jött létre, tulajdonképpen természetes módon, szépen lassan és különböző fázisokban. Vagyis. A másik nézet szerint a pénz és a hitelezés nem választható el egymástól, és az államoknak valójában nagyobb szerepe lehetett a pénz fejlődésében. Vannak olyan vélemények is, amely szerint a hitelezés egyenesen megelőzhette a pénz kialakulását.A pénz kialakulását nem tudjuk egy adott időszakhoz vagy területhez kötni, de nagyon valószínű, hogy olyan helyen jöhetett a világra, ahol az emberek nagyobb közösségekbe rendeződtek. Az ételt, a nyersanyagokat és a különféle tárgyakat egymás között csereberélték, attól függően, hogy kinek éppen mire volt szüksége. Ez a felállás, amit cserekereskedelemnek hívunk, elengedhetetlen volt az emberi jólét számára. Ez biztosította, hogy ne kelljen a közösség minden egyes tagjának önellátónak lennie, hanem az életben maradáshoz szükséges javakat közös erővel állíthassák elő. Ez a fajta berendezkedés nagyon hosszan meghatározhatta az emberi életet, de volt egy súlyos problémája.

Egy elképzelt kőkori helyszín. Kép forrása: Shutterstock

Az olyan helyzeteket, amikor nekünk a másik számára érdektelen jószágunk volt, egyszerűen nem tudta hatékonyan kezelni ez a rendszer. Gondoljuk csak végig a következő szituációt:

Kőkori Anna szeretne barlanglakó Balázstól húst szerezni, de Annánál nincs semmi olyan, ami Balázsnak kéne. Ilyenkor Anna vagy hoppon marad, vagy kénytelen keresni egy harmadik embert, mondjuk Cecil személyében, akinek már van olyan jószága, ami Balázst is érdekli, sőt, egyben hajlandó is azt az Annánál lévő árura elcserélni. Könnyen belátható, hogy az ilyen helyzetek megoldására Annának több kereskedelmi csatornát kell igénybe vennie, többször kell alkudoznia és összességében emiatt rosszabbul járhat, mintha azonnal Balázzsal egyezne meg. A mikroökonómia következtetése az, hogy itt jóval több a tranzakciós költség, vagyis ez egy drágább módja annak, hogy Anna húshoz jusson.

Nos, pontosan ez az a helyzet, amit segít megoldani a pénz.

Arisztotelész, ókori görög filozófus meglátása szerint a pénz akkor terjedt csak igazán el, amikor már nagy szükség volt rá a feni folyamatok eredményeképpen. Így lehetett, hogy például az egyik közösségnek valamiből túl sok volt, és cserébe olyasmit akart, amit mások birtokoltak. Ez a felállás hozta életre a pénzt a meglátása szerint.

A pénz egy olyan eszköz, amit nem önmagáért értékelünk, hanem a kereskedelemben betöltött értéke szerint. Anna így olyat adhat át Balázsnak, ami bár neki nem kell, de mégis elfogadja, mert tudja, hogy az majd jó lesz, amikor például Ceciltől fog vásárolni.Ha van egy ilyen eszköz, akkor mindenki sokkal egyszerűbben, gyorsabban és kevesebb alkudozással juthat ahhoz, amit szeretne. Kevesebb a tranzakciós költség.annak köszönhetően, hogy sokkal kevesebb kereskedelmi csatornára van szükségünk adott tranzakció létrejöttéhez. A probléma már csak az, hogy mégis melyik eszköz volna pénznek alkalmas, és mégis hogy értethetnénk meg Balázzsal, hogy ez neki is jó lesz.Igencsak különböző eszközök kerültek a pénz kitüntetett szerepébe, de az elfogadottságuk korántsem volt általános, sem pedig időben stabil. Nehéz volt megtalálni azt a jószágot, amely igazán alkalmas volt a pénz szerepének felvételére.A kiindulópont általában az volt, hogy egy széles körben használt, illetve sokak által hasznosnak és értékesnek tartott dolgot kezdtek el pénzként használni az emberek. Időszámításunk előtt bő, az állatok háziasításakor és a növénytermesztés elterjedésekor adta magát, hogy elsőként ezek szolgáljanak pénzként. Praktikusnak tűnt, hiszen ennie mindenkinek kell, így az elfogadottsággal komoly baj nem lehetett. A gondot ebben a felállásban az jelentette, hogy ez a fajta pénz bizony romlandó volt. Sőt, nem volt éppen egyszerűen osztható sem, és még a szállítása is nehézséget okozhatott.Ez a primitív pénzforma tehát nem volt annyira ideális a kereskedelem támogatására, mint a nem romlandó, jobban osztható és könnyebben szállítható tárgyak. Az ilyen eszközökre való átállás ugyanakkor szintén nem ment annyira könnyen. Az embereknek időre volt szüksége, hogy hozzászokjanak a pénz koncepciójához.. Egy tanulási folyamaton kellett átesniük, hogy belássák: ezzel a megoldással mindenki hatékonyabban juthat ahhoz, amire igazán szüksége van. Ehhez persze arra is szükség volt, hogy a civilizációnk egyre bonyolultabbá váljon, az emberek egyre jobban specializálódjanak a munkában, és mindemellett egyre több olyan dolgot akarjanak, amit maguk nem tudnak előállítani.A különféle feltárások során azonosított ókori tárgyak arra engednek következtetni, hogy pénz a világ különböző pontjain - így Afrikában, Ázsiában és Európában -. Más és más tárgyak kapták ezt a kitüntetett szerepet, Indiában és Kínában például megjelentek a. Időbe telt míg a pénzként funkcionáló tárgyak eltávolodtak a használati értéküktől és már önmagukban pénzként léteztek. Az emberi történelem túlnyomó részében a pénznek kitüntetett tárgyak praktikusan is használhatóak voltak.

Ősi kínai kagylópénzek. Kép forrása: Wikipedia Commons