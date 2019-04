Kritizálod a cenzúrámat? Kicenzúrázlak!

Hát mire nem jó ez az internet?

Foglyul ejtett net

Az internet szabadsága erősen ostrom alatt van ma a világban, és egyelőre a folyamatok abba az irányban mutatnak, hogy az elnyomás egyre csak növekszik. A Freedom House amerikai civil szervezet internetes szabadságot mérő "Freedom of the Net" jelentése szerint ma már kevesebb, mint az országok negyedében (pusztán 23 százalékában!) tekinthető szabadnak az internet. A vizsgált minta 46 százalékában részleges szabadságról beszélhetünk, míg az országok 31 százalékában kifejezett elnyomás jellemző. Magyarország egyébként a szabad országok közé tartozik ezen a téren.

Az internet a modern civilizációnk legfontosabb találmánya. Egy cápák rágta kábelrengeteg , amely összekötötte az egész világot, és ezáltal újradefiniálta a gazdasági, a társadalmi, és a politikai életünket. Ez utóbbinak viszont nem mindenki örül.Az internet egy államoktól független, semlegesnek szánt eszköz a hatékony kommunikációra. A rá épülő szolgáltatások nagyon nagy lökést adtak az emberi szabadságnak, az információk terjedésének, és a társadalmi párbeszédnek. Olyan lehetőség került az emberek kezébe, hogy maguk nézzenek utána az igazságnak, vagy ők döntsék el, kire figyelnek. Sőt, a közösségi média forradalmával immár bárki képes lehet tömegeket megszólítani. A világ sokkal jobb hely lett, mint régen volt , és ehhez az internet is nagyban hozzájárult. Csakhogy ez a rendszer sajnos egyáltalán nem tökéletes, sőt, igazából rosszra is nagyon könnyen használható. Az elnyomó, autoriter országok többsége ellenséget lát a szabad internetben, mert nem akarják, hogy bárki szervezkedhessen, vagy akár csak felszólaljon a zsarnokságuk ellen. Az internet működésére nincsenek előírások, az egész nemzetközi szabályozása lényegében hiányzik, ráadásul az infrastruktúrát is bárki építheti. Az internet legnagyobb része ma privát kézben van, de ez persze nem jelenti azt, hogy az államok ne tudnák rátenni a markukat. Ezen sajátosságból adódóan pedig semmi sem tartja vissza az autoriter országokat, hogy a globális hálózat rájuk eső szeletében kényük-kedvük szerint tegyenek.A cenzúra önmagában nem egy fekete-fehér kérdés, csakhogy az a fajtája, amely a hírekhez való hozzáférést és a társadalmi párbeszéd ellehetetlenítését szolgálja, kizárólag ártalmas lehet. Az ilyesmi mellett nem lehet elfogadható érveket felsorakoztatni, így többnyire az ilyet végző államok nem is törődnek a dologgal. Nem adnak választ a miértekre, vagy egész egyszerűen csak hazudnak a cenzúra tényéről. Kínában például annyira gyakran hivatkoznak karbantartásra a netes lekapcsolások során, hogy a rendszerkritikus ellenzéknél már az elhallgattatás szinonimájává vált a dolog.

A tendencia eléggé sötét képet mutat, vagyis egyre kevesebb az olyan ország, ahol szabadon lehet internetezni. Meglehetősen rossz irányba változott a helyzet többek között Oroszországban, Törökországban és Ukrajnában is az elmúlt évek során, míg érdemi javulást alig látni. Tudni kell, hogy itt egy összetett felmérésről van szó, ahol több szempontból értékelik ki, mennyire szabad az internet egy-egy helyen, majd pedig a végső értéket 0-tól 100-ig terjedő skálán közlik. A dolgok mélyére ásva kiderül az is, hogy az elnyomó országok az idő előrehaladtával csak egyre jobban belevésik a karmukat az internet gerincébe.

Megmondják, hogy mit mondhatsz

A világon a legsúlyosabb és legszofisztikáltabb internetes cenzúrát Kína alkalmazza. A saját elmondása szerint azért, hogy így megvédje a nem kívánatos hatásoktól a népet, illetve biztosítsa a társadalmi stabilitást. A kínai államtól független vélemények szerint viszont inkább arról van szó, hogy az államhatalom egyszerűen meg akarja szabni a lakosságnak, mit láthat és miről beszélhet. Ennek elérésre több mint 60 fajta internetes korlátozást léptettek életbe, amelyet az állami kézben lévő internetszolgáltatók, kapcsolódó telekommunikációs vállalatok és szervezetek kötelezően be is vezettek.A kínai állam nem pusztán azt csinálja, hogy elérhetetlenné teszi a számára nem kívánatos weblapokat, hanem egyenesen az állampolgárok internetes kapcsolatát ejti rabul, és így folyamatosan ellenőriz mindenkit. Amikor az érdekei úgy kívánják, gond nélkül megszabja, hogy az emberek mire kereshetnek rá az interneten, vagy mit írhatnak le az üzeneteikben.

Kritizálod a cenzúrámat? Kicenzúrázlak!

Az eseményeket kritizáló külföldi hangokat szintén teljesen elhallgattatták. Például, amikor a híres angol humorista, John Oliver szólt be keményen a Kínában történtekért, egyszerűen tiltólistára tették a nevét. Volt-nincs John Oliver.

Az internetes szabadság ilyen módon nagyon is törékeny, és a dolgok egyelőre éppen nem a jó irányba tartanak. Sőt! Nagyon úgy tűnik, hogy egyes országok a cenzúra kikényszerítésén túl még az emberek megfigyelésére is bevetik a korunk legértékesebb találmányát. Az internet természete emiatt már nem csak egy technológiai érdekesség, hanem egy társadalmilag kritikus kérdés. Egy olyan téma, amivel a modern világunkban mindenképpen foglalkozni kell.

Portfolio Prof Tudomány, technológia, és társadalom - minden, ami a modern műveltséghez kell.

Technikailag mindez úgy történik, hogy a nem kívánatos oldalak IP-címét blokkolják, vagy pedig a tartománynévrendszert (DNS-t) hekkelik meg. Ez utóbbi esetben ha valaki megpróbál elérni egy oldalt a neve alapján, akkor szándékosan rossz IP-címet kap a DNS-szervertől, hogy ne találja meg.De még ennél is messzebb mennek a kínaiak azzal, hogy az emberek adatforgalmát is vizsgálják, amely apró csomagokban közlekedik az optikai kábelek és routerek sokaságán keresztül. Ez az úgynevezett DPI módszer (deep packet inspection), amely lehetővé teszi, hogy a nem titkosított üzenetekben észrevett kulcsszavak alapján egy-egy kapcsolat blokkolásra vagy átirányításra kerüljön. Sőt, mindemellett még listázhatják is az embereket az üzeneteik alapján. Ijesztően hangzik, és igazából az is. De itt azért meg kell jegyeznünk, hogy ezt a módszert az Egyesült Államokban is előszeretettel használják (például az NSA), csak az ő esetükben a megfigyelés nem a politikai elnyomást szolgálja, hanem a biztonsági kockázatot jelentő emberek kiszűrését.Amikor Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke 2018-ban úgy döntött, hogy a hatalmát inkább ne korlátozzák az újraválasztások maximális számával, akkor speciális intézkedések léptek életbe a kínai interneten. Az elnöki ciklusok számát pont azért szokás korlátozni a demokráciákban, hogy valaki még csak véletlenül se csavarhassa úgy a szálakat, hogy örökké elnök legyen. A téma nyilván érzékeny, ezért az internetrendőrség olyan kulcsszavakat iktatott ki, mint az "élethosszú" vagy a "szégyentelen" kínai változatai. Ezzel egész egyszerűen ellehetetlenítették, hogy a népszerű internetes fórumokon az emberek kifejezzék a nemtetszésüket.Az internetes cenzúra egyébként ma még közel sem tökéletes, az extrém eseteket - például a lényegében intranetet használó Észak-Koreát - leszámítva sokszor ki lehet kerülni a tiltásokat. Még ezt az úgynevezett "nagy tűzfalat" is Kínában. A dologhoz arra van szükség, hogy az országon kívülre nyúljunk, mondjuk egy titkosított VPN-kapcsolaton keresztül (virtual private network), és akkor mintha más országban lennénk, szabadon láthatjuk a tiltott tartalmakat. Ezeket a titkosított csatornákat bár olvasni valószínűleg nem képes az internetes rendőrség, de azonosítani és korlátozni sajnos már igen. A kreatív kínaiak ezért sokszor megpróbálják olyan portokon futtatni a dolgot, ahol az nem tűnik fel a nagy testvérnek. Tulajdonképpen egy folyamatos technológiai harc megy a háttérben, aminek a tétje sokszor óriási. Aki a kínai rendszer szerint illegális tevékenységet csinál az interneten, könnyen börtönbe kerülhet, ha megtalálják.Az internetes cenzúra ellen még Kínában is lehet harcolni, csak éppen az egészkibertér folyamatos megfigyelés alatt van. A legnagyobb probléma még ennek ellenére is valójában az, hogy a lakosság döntő hányada egyszerűen nem ért a számítástechnikához. Fogalma sincs arról, hogy mi a különbség a HTTP és a HTTPS kapcsolat között, sosem hallott a Tor böngészőről, és talán nem is mer ujjat húzni az állítólag. Emiatt pedig hiába lehetséges technikailag megkerülni az internetes cenzúrát, a többség sosem fogja ezt megtenni, vagyis az nagyon is hatékonyan működhet. Mindez pedig nemcsak Kínára igaz, hanem a világ bármely részére.