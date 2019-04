Mindenki félreértette: Vágási Feri egy internetes zseni!

Beszállunk az internetbe!

Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe

Internet ≠ világháló

Egyszóval az internet egy jóval tágabb fogalom, és Vágási Feri nyilván nem csak a világhálóra utalt. Ki tudja, valójában milyen elképesztő tervei voltak az internettel.

- mondta Vágási Feri a Szomszédok 239. legendás fejezetében. Szavai pedig szállóigévé, sőt, egyenesen mémmé váltak. Jókat nevetünk rajta, akár ezredjére is. Mindenki érteni is véli a dolgot, hiszen a köznyelvi szóhasználatunkhoz mérten totálisan nevetséges egy olyan állítás, hogy valakiaz internetbe. Nem meglepő hát, hogy immár a technológiai analfabetizmus mintapéldájának tekinti a többség ezt a híres jelenetet. De most lerántjuk a leplet:Az internet ugyanis nem más, mint a számítógépes hálózatok globális hálózatba szervezése, amely egy meghatározott protokollstruktúra szerint működik. Nincs tehát egy központi rendszer, amit bekötnének az otthonunkba - mint ahogy azt manapság gondolják oly sokan. Helyette arról van szó, hogy mindenki a saját helyi hálózatával(!) a globális hálózatba egy szolgáltató segítségével. Ezért már most rögtön kijelenthetjük, hogy Vágási Feri nagyon is jól fogalmazott, amikor azt mondta, hogyaz internetbe. Arról van szó ugyanis, hogy ő a saját kis Windows 95-alapú rendszerével kívánta kiegészíteni a globális hálózatot: eggyel bővítve a csomópontok számát. De igazából Ferit még ennél is mélyebb megfontolások vezethették a kijelentése során!Külön méltatnunk kell, hogy Vágási Feri - mély szakértelméről számot adva - kifejezetten csak az internet szót használta, és nem a világhálót (World Wide Web). A hétköznapi nyelvben nagyon sokan követik el azt a hibát, hogy összevissza, egymással szabadon felcserélve használják a világháló és az internet kifejezéseket. Egyenesen a leggyakoribb vonatkozó kifejezéssé vált, hogy "felmegyek a netre", vagy hogy a "neten láttam" valamit, miközben ilyenkor az emberek csak a világháló böngészésére utalnak. Nos, Feri nem esett ebbe a hibába, ő egyértelműen jelezte, hogy sokkal többre gondol.A világháló pusztán a temérdek internetes szolgáltatások egyike. A kifejezés ugyanis nem utal másra, mint a különféle dokumentumok (weblapok) hiperlinkek és URL-ek (Uniform Resource Locator) segítségével összekapcsolt halmazára. Az internet e részén a kommunikáció meghatározó nyelvét úgy hívják, hogy HyperText Transfer Protocol (HTTP), de emellett számos másik protokoll is létezik még.Térjünk egy kicsit még vissza arra a fontos szakmai utalásra, hogy Vágási Feri kifejezettenakart az internetben. Ez ugyanis egy megdöbbentően találó és elgondolkodtató kifejezés a kibervilágban. Fontos ugyanis tudni, hogy az interneten nincs egy központi hatalom, amely meghatározhatná, hogy miként érjük el az egyes csomópontokat, vagy hogy a rendszert pontosan miként és mire is használjuk. Valójában minden egyes hálózat maga határozza meg a szabályait, pusztán annak van független szervezetek által lefektetett módja, hogy a nagy többséggel hogyan kommunikálhatunk a kibertérben.Ez utóbbit hívják úgy, hogy TCP/IP protokollstruktúra (a köznyelvben sokszor tévesen egyes számban beszélnek erről). Ez a rövidítés az átviteli vezérlő protokollra (TCP) és az internetprotokollra (IP) utal, amelyre a mai globális kapcsolatunk épül. Ennek a technikai oldalát jelenleg az Internet Engineering Task Force (IETF) nevű non-profit szervezet végzi, amelyben igazából nincs formális tagság (főként nagy munkacsoportokból és informális vitafórumokból áll), vagyis így bárki szabadon(!) a projektbe, hogy javaslatot tegyen az internet technikai működésére. Vágási Feri nem kizárt, hogy erre utalt a kifinomult szóhasználatával.De az is lehet, hogy Feri az internet egy másik fontos alkotóelemének az alakításába akart. A TCP/IP protokollstruktúra mellett szükség van még az internetes címek - a numerikus IP-címek, illetve az azokhoz tartozó nevek - felügyeletét ellátó rendszerre is, amit úgy hívnak, hogy Domain Name System (DNS). Ez felel azért, hogy a közismert nevek, mint például az, hogy google.com vagy portfolio.hu, össze legyenek kapcsolva a valódi, numerikus IP-címeikkel. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy a meghatározott protokollon keresztül kommunikálhassunk az adott oldallal.Mindezért ma az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) nevű szervezet felel. Szintén egy non-profit szerveződésről van szó, amely nagyon fontos szerepet játszik az internet stabil működésében. Ők felügyelik az IP-címek és tartománynevek kiosztását a világ különböző részein, és teszik mindezt kormányoktól (elméletileg) függetlenül, alulról építkező, konszenzusos döntéshozatal alapján. A szervezet 1998-ban jött létre, nem sokkal Vágási Feri kinyilatkozása után, hogyaz internetbe. Hát véletlen lenne?

A kibertér fenegyereke?

Bárhogyan is nézzük, immár nyilvánvaló, hogy Vágási Feri, nyomdász és bútorpakoló szakemberünk valójában egy meg nem értett számítógépes zseni. Egy olyan internetes forradalmár, aki 1996 karácsonyán titkon beszállhatott a kibertér alakításába, hogy ott a saját szavaival élve mindenféle csodákat műveljen.

Az ICANN-be már nehezebb, mint pusztán a hálózatra fellépni, de azért ez sem lehetetlen. A szervezet struktúrájában ugyanis fontos szerepet játszanak a külső szakértőkből, illetve egyéb (főként állami) érdekképviseletekből álló csoportok. Elképzelhető, hogy Vágási Feri ebben a kérdésben látott bölcsen előre, megsejtve, hogy az internetes névtér alakítása mennyire fontos kérdéssé válik majd a kibervilág jövőjében.Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a Szomszédok kedvelt Ferije igazából mennyire mélyen átlátta már a 90-es években is az internet lényegét, hiszen nyilván nem véletlenül fogalmazott úgy, ahogy. Nem gondolhatunk másra, minthogy Feri tökéletesen értette az internet meghatározó alkotóelemeit: például a többséggel szemben ő jól tudta, hogy az internet nem pusztán a világhálót takarja. Sőt, azt is tudta, hogy itt nem szimplán egy hálózatról van szó, amire rácsatlakozhatunk, hanem hálózatok hálózatáról, aminek a rendszerébe a sajátunkkal lehet csakKülönös szóhasználata valójában még ezeken is messze túlmegy. Az a megfogalmazás, hogy ő magaaz internet globális hálózatrendszerébe, akár jóval mélyebb utalás is lehet. Feri szavaiból simán kiolvasható akár az is, hogy ő egyenesen alakítani akarta az internetet. Tudta, hogy az egy decentralizált, államoktól független rendszer, amely nagy fejlődés előtt áll. Ahogy bemutattuk, nem kizárt, hogy a kommunikációért felelős TCP/IP protokollhierarchia technikai megvalósításához akart hozzájárulni, vagy az internetes világ tartományneveinek kiosztásába akart beleszólni. Sőt, akár mindkettőbeegyszerre.