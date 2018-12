Mit lehet mondani a bitcoin elképesztő zuhanására?

Ez itt már az összeomlás?

Az elmúlt napokbanalatt is láttuk már a bitcoin árfolyamát, ami a tavaly decembericsúcshoz képest egészen megdöbbentő esést jelent. Nagyon meredek lejtmenetről van szó, ilyen egy részvénynél, kötvénynél vagy devizánál egészen biztosan válságos lenne. De a bitcoin nem egy szokványos pénzügyi jószág. Hogyan lehetne az esetében helyesen értékelni ezt a durva leértékelődést? És ami most a legfontosabb kérdés: vajon jelentheti-e mindez a történet végét? Cikksorozatunk első részében azt mutatjuk be, hogy miért nem lehet messzemenő következtetéseket levonni pusztán az ármozgásból.

A bitcoin bukását nagyon sokszor és nagyon sokan megjósolták már, de mindeddig sorra hoppon maradtak a megmondóemberek. A mostani zuhanás kapcsán is természetesen felerősödtek a hangok, amik szerint már tényleg itt a vége. Kidurrant a lufi és az egésznek annyi - állítják egyre többen. Vajon igazuk van, vagy ismét túlbuzgó gyászjelentéseket látunk?

Nehéz kiismerni

Torzító tényezők

Nem könnyű ehhez a témához hozzányúlni, ugyanis a megszokott fundamentális elemzési módszerek nem nagyon alkalmazhatóak a bitcoin esetében. A továbbiakban egy olyan elméleti áttekintést adunk, ami ezt a jellegzetességet megvilágítja.A bitcoinnak a fiat pénzekhez hasonlóan nincs belső értéke, sőt, semmiféle jövőbeli pénzáramlásai sincsenek, amikből a jelenértékét ki lehetne számolni. A fiat pénzekkel ellentétben azonban nála még csak azt sem tudjuk, hogy milyen gazdasági fundamentumoktól függ az értéke. Míg egy deviza esetében viszonylag egyértelmű, hogy a háttérgazdaság teljesítménye (GDP, CPI, CA, stb.) kihat az értékére, addig a kriptodevizáknál ehhez hasonló kapcsolatot eddig nem talált senki. Ennek a, így nincsenek szoros kapcsolatban egyik ország gazdaságával sem.Azt is kifejezetten nehéz felderíteni, hogy a bitcoin gazdaság (ezalatt azon piacok összességét értjük, ahol a bitcoint fizetőeszközként használják) pontosan mekkora kiterjedéssel bír és hogyan alakul. A Cambridge-i Egyetem kutatóinak köszönhetően pár dolgot azért már tudunk: például, hogy a bitcoint durvánember használja, és valahol anagyságrendnél járhat az elfogadó boltoknak a száma. Magából a blokkláncból kinyerhető információk sajnos azért nem igazán mérvadóak a bitcoin gazdaság jellemzésére, mert ott rengeteg olyan tranzakció megy végbe, amik valójában nem gazdasági tevékenységhez kapcsolódnak.Ezen sajátosságok miatt nagyon nehéz a bitcoin teljesítményét objektíven értékelni. Ha valaki a bitcoin fundamentális elemzését kívánná elvégezni, akkor nem csak azt kéne tudnia, hogy mely mutatók a mérvadóak a bitcoin értéke szempontjából (mint például a hash ráta, a tranzakciószám, vagy a kereskedési volumen), hanem azt is, hogy azok milyen torzításnak vannak kitéve. Hogy ezt jobban értsük: nézzük meg a tavaly év végén lejátszódó eseményeket, amikor a bitcoin értéke hirtelen 20 ezer dollárig ugrott.Tételezzük fel, hogy ez a hirtelen áremelkedés spekulatív befektetések sorozata miatt ment végbe, amiknek semmi közük nem volt a bitcoin elfogadottságához, vagy a mögöttes gazdaság növekedéséhez. Ilyen esetben a bitcoin ökoszisztémában a következő láncreakció zajlik le: a megnövekedett ár a blokkok készítéséért járó jutalmat is megemelte, amely többeket sarkalt bányászatra. A több bányász magasabb összesített hash rátát eredményezett, és növekvő nehézséget a proof-of-work folyamatban. Mindez pedig a bitcoin rendszerének a nagyobb biztonságát hozta el, mert például egy 51%-os támadásra ezáltal kevesebb az esély. Akkor most fundamentálisan többet ér egy bitcoin, mint korábban?

Érdemes megfigyelni, ahogy automatikusan leköveti a nehézségi szint a hash ráta alakulását.

Emlékezzünk, hogy a kiinduló feltételezésünk szerint ezt az egész folyamatot pusztán a spekuláció hajtotta, vagyis olyan tőke, ami hamarosan el is akarja majd hagyni a piacot, ezáltal lenyomva az árat. Amikor pedig ez megtörténik, akkor idővel minden visszakerül oda, ahonnan indult. Az alacsonyabb ár mellett már kevesebb bányásznak éri meg a hash puzzle kiszámítása, így pedig lecsökken a hash ráta, és a rendszer általános biztonsága is.

Érdekes módon egészen hosszan magas szinten maradt a rendszer teljes hash rátája még azután is, hogy az elnyerhető jutalom (új bitcoinok a blokkban plusz tranzakciós díjak) dollárban kifejezett értéke jelentősen lecsökkent. Úgy tűnik, hogy a bányászok sokáig kitartanak a kevésbé profitábilis környezetben is.

Nem látni tisztán

Ez a gondolatmenet, amellett, hogy egy valószínű forgatókönyvet taglal, egyben fontos tanulságul is szolgál a fundamentális elemzők számára. Még az annyira alapvető teljesítménymutatók is, mint amilyen a hash ráta, simán torzítanak egy ilyen értékelésben. A spekulatív szereplők árfelhajtó hatása ugyanis a blokkjutalmon keresztül a bányászközösség méretére is kihat, ami pedig meghatározza a hash rátát.

Hiába igaz tehát, hogy a magasabb hash ráta nagyobb biztonságot jelent, ami értékesebbé tenné a bitcoint, ez a hatás kétirányú. Tehát a spekulatív szereplők jelenléte nagyon megnehezíti a fundamentális elemzések készítését. Az ilyesfajtat torzítások kiszűrése pedig rendkívül nehéz feladat.Ugyanezek a megállapítások igazak a többi közismert teljesítménymutatóra is, mint amilyen például a kereskedési volumen vagy a tranzakciószám. Esetükben ugyanakkor könnyebb belátni, hogy a spekulatív szereplők jelenléte direktben kihat rájuk, torzítva az információtartalmukat. Nincs egyelőre olyan jól bevált módszer, amivel meg lehetne mondani például, hogy egy bitcoin tranzakció tényleges gazdasági esemény (mondjuk egy vásárlás) miatt ment végbe, vagy pusztán a spekuláció eredménye.

A dollárban kifejezett kereskedési volumen a bitcoinláz csúcspontján, az ár szárnyalásával együtt kiugróan megnőtt, majd pedig visszatért a korábbi szintjére.

Amennyiben helyes az a feltételezés, hogy egy spekulatív hullám húzta fel, majd rántotta magával a bitcoin árát, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy talán éppen csak most tértek vissza a dolgok a rendes kerékvágásba. Cikksorozatunk következő részében azt vizsgáljuk majd meg, hogy mennyire árthat a bitcoinnak ez a nagy leértékelődés.

Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy nem lehet biztosan eldönteni, hogy ez a hatalmas árzuhanás valójában mit is jelent a bitcoin számára. Nincs egy általánosan elfogadott fundamentális elemzési módszer, amivel ki lehetne számítani a bitcoin fair értékét és ahhoz viszonyítani az ármozgásokat. Nem tudjuk azt sem, hogy pontosan mekkora részét teszi ki a spekuláció a kereskedési volumennek, mivel a mögöttes gazdaság méretéről, illetve annak alakulásáról kevés az információ. A sejtésünk viszont az, hogy nagyon nagy részét, mivel ilyen dinamikában egyszerűen nem növekedhet egyetlen ökoszisztéma sem.