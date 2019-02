Nem fogod kitalálni, hogy mi volt az interneten valaha küldött legelső üzenet

Így született az internet

Itt született meg az internet, az a koncepció ami a hálózatok hálózatba való kapcsolását jelenti. Az a technológia, amely végül az egész világot összekötötte, és ezzel teljesen új szintre emelte az emberi civilizációt, felmérhetetlenül óriási gazdasági előnyöket eredményezve.

Akkor most szépen átküldjük ezt az üzenetet...

Az internet születésekor is bizonyára valami hasonlóan maradandó, mély filozófiai tartalommal bíró üzenet lett volna a helyénvaló. De nem ez történt. A valaha írt legelső üzenet ugyanis nem volt más, mint hogy:

LO

LOL

Hát igen. Ez bizony LOL. Az internet egyik legelterjedtebb kifejezése arra, ha valamin nagyon nevetünk. Ez pedig már kétségtelenül egy olyan üzenet, amely méltó az internet nagyságához. Elvégre mi másra is lenne jó az internet, mint hogy vicces dolgokat küldözgessünk fénysebességgel a világ minden tájára?

Az internet gyökerei egészen az 1950-es évekig nyúlnak vissza, amikor az elektromos számítógépek kifejlesztését követően, már kapcsolatba is szerették volna őket állítani. A cél az volt, hogy egyszerű és villámgyors kommunikáció alakulhasson ki, úgynevezett nagy kiterjedésű hálózatok segítségével. Több amerikai, brit és francia kutatócsoport is foglalkozni kezdett a dologgal ekkoriban, döntően egyébként katonai célokat szolgálva. Az 1960-as években az Amerikai Védelmi Minisztérium volt az, ahol több megbízást is kiadtak vezető egyetemeknek és kutatóintézeteknek. Azt kérték tőlük, hogy hozzák létre a kiterjedt számítógépes hálózatok első prototípusát.A legelső ilyen megoldás ebből kifolyólag a tudományos intézetek közötti kommunikációt oldotta meg, és úgy nevezték el, hogy:(Advanced Research Projects Agency Network). Ez volt tehát az első nagy kiterjedtséggel bíró, csomag-kapcsolt hálózat, ami egyben elsőként valósította meg a TCP/IP protokollt.Na de egy ilyen nagyszabású, a világot alapjaiban megváltoztató technológián vajon mi lehetett a legelső üzenet? Tudjuk jól, hogy az emberek szeretnek magasztos kijelentésekkel előállni, amikor egy fontos mérföldkőhöz érkeznek. Ilyen volt például Neil Armstrong híres mondata is, amikor a Holdra, az első idegen égitestre lépett emberként. Az éppenséggel így szólt: "Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek."Igen. Annyi, hogy "LO". Persze itt most ne egy viccesen nyerítő lóra gondoljunk, és ne is valami rap kifejezésre. A valóság ugyanis az, hogy professzor Leonard Kleinrock laboratóriumában, a Kaliforniai Egyetemen 1969. október 29-én azt az üzenetet próbálták átküldeni az internet ősén keresztül, hogy "LOGIN". A rendszer ugyanakkor lefagyott, amint leütötték a második billentyűt. Ennek az eredményeképpen alakult tehát úgy, hogy a világ első internetes üzenete egy ilyen kétbetűs, totálisan értelmetlen kifejezés lett. Vagy igazából mégsem teljesen értelmetlen?Van a történetben ugyanis egy rendkívüli csavar, amit talán nem is vesz észre az, aki nem ismeri a teljes történetet. Azon a bizonyos októberi napon ugyanis a rendszer bekrepálása után nagyjából egy órával újraküldték az üzenetet. Igen, ugyanazt, hogy: LOGIN. Nos, mi ebben a különös?Vegyük csak észre, hogy mi is volt az első három betű, ami valaha kitette a lábát az internetre: