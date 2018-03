Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak - Csakugyan felesleges a számháború az uniós tőkeszivattyúról

(Észrevételek Zsadányi István írásához)

Zsadányi számára nem világos: "a kamatok nettó egyenlegét (2,2%) miért kéne kivonni a tőkejövedelmek nettó egyenlegéből?" A Piketty-blogon megjelent írásból egyértelműen kiderül, hogy mi indokolja a tulajdonosi jövedelmeken belül az adósság-típusú kötelezettség után fizetett kamat, illetve a tulajdon után járó profit megkülönbözetését. A blogbejegyzés szerzője a következőket írja: "..Varsóban vagy Prágában (...) felhívják a figyelmet arra, hogy a nyugatról érkezett befektetések hozama magas volt, továbbá a vállalatok tulajdonosaihoz napjainkban kiáramló profit jóval meghaladja az ellenkező irányú európai transzferek mértékét" (Kiemelés - OG.) Nehéz lenne ennél világosabban megfogalmazni, hogy mit kívánt a szerző az európai transzferekkel szembeállítani: nem általában a tulajdonosi jövedelmeket (amelyek az adósság után fizetett kamatokat is tartalmazzák), továbbá nem az elsődleges jövedelmeket (amelyek a munkajövedelmeket is tartalmazzák), hanem kifejezetten a vállatok tulajosaihoz kiáramló profitot. Mivel Filip Novokmet (a vitatott ábra összeállítója), nem végezete el az idézett állításnak megfelelő korrekciót az alapadatokon, ezt én tettem meg helyette. A 2,2% levonása a blog-bejegyzés betűjének és szellemének egyaránt messzemenően megfelel.

A Piketty-blogon megjelent írásból egyértelműen kiderül, hogy mi indokolja a tulajdonosi jövedelmeken belül az adósság-típusú kötelezettség után fizetett kamat, illetve a tulajdon után járó profit megkülönbözetését. A blogbejegyzés szerzője a következőket írja: (Kiemelés - OG.) Nehéz lenne ennél világosabban megfogalmazni, hogy mit kívánt a szerző az európai transzferekkel szembeállítani: nem általában a tulajdonosi jövedelmeket (amelyek az adósság után fizetett kamatokat is tartalmazzák), továbbá nem az elsődleges jövedelmeket (amelyek a munkajövedelmeket is tartalmazzák), hanem kifejezetten a vállatok tulajosaihoz kiáramló profitot. Mivel Filip Novokmet (a vitatott ábra összeállítója), nem végezete el az idézett állításnak megfelelő korrekciót az alapadatokon, ezt én tettem meg helyette. A 2,2% levonása a blog-bejegyzés betűjének és szellemének egyaránt messzemenően megfelel. Zsadányi szerint "sokszor csak üzleti, irányítási döntés, hogy egy külföldi anyavállalat a leányát hitel vagy tőke formájában finanszírozza. Ezért, ha e tételt mégsem vonhatjuk le, akkor mégis 'fosztogatnak', mert az egyenleg már -1,1% lesz." Az idézet első felében megfogalmazott állítással olyannyira egyetértek, hogy pontosan annak megfelelően jártam el: az anyavállalati (tulajdonosi) hitelek nettó kamatát FDI- jövedelemként (a profitot kiegészítő tételként), nem pedig az adósság után fizetett nettó kamatként vettem figyelembe, így jött ki a GDP-arányos 4,8%-os FDI-jövedelem. Ezért az idézett második mondatban szereplő állítás tárgytalan.

Az idézet első felében megfogalmazott állítással olyannyira egyetértek, hogy pontosan annak megfelelően jártam el: az anyavállalati (tulajdonosi) hitelek nettó kamatát FDI- jövedelemként (a profitot kiegészítő tételként), nem pedig az adósság után fizetett nettó kamatként vettem figyelembe, így jött ki a GDP-arányos 4,8%-os FDI-jövedelem. Ezért az idézett második mondatban szereplő állítás tárgytalan. Zsadányi kitér az újrabefektetett profit kérdésére. Amint írja, e tétel (a GDP 1,6%) "levonása sem egyértelmű. Igaz, hogy ez egyfelől csökkenti a tőkéhez kapcsolható jövedelmek cash out flow-ját, de nem szabad elhallgatni, hogy ez növeli a nettó külső adósságunkat."

Oblath Gábor kutató, főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet Oblath Gábor az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézetének főmunkatársa, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszékének oktatója. 2009-2010-ben a Költségvetési Tanácsnak, 2001 és 2008 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris... Tovább »

Miközben Zsadányi István írásának címe szerint "Felesleges számháború tört ki Piketty cikke miatt", a szerző maga kezdeményezett számháborút, azzal, hogy a Portfolio-n megjelent írásomban közölt számokat illette kritikával.Ami az idézett szöveg elejét illeti, egyetértek azzal az óvatos megfogalmazással, hogy az újrabefektetett profit értelmezése és kezelése nem egyértelmű. Eleve kérdéses, hogy indokolt-e profit-kivonásnak tekinteni ezt a tételt, hiszen a statisztika következetlenül kezeli: 10%-os tulajdonrész alatt nem profitkivonás (nem számolják el a külföldi részvényes javára), 10%-tól viszont igen. Ezért is tanácsolja az IMF módszertani útmutatója , hogy elemzési célokból ne csupán a hivatalos adatokat használjuk; támaszkodjunk a visszaforgatott profitot nem tartalmazó jövedelmi mutatóra is (11.41. szakasz, 190. old.). Bár nem kétséges, hogy jelentős tartalmi különbség van az effektív jövedelem-kivonás (osztalék), valamint a visszaforgatott profit között, a kontextustól, illetve az elemzés céljától függ, hogy az osztalékot, vagy a két tétel összegét tekintjük-e alkalmasabb mutatónak. Szerintem a Piketty-blogon megjelent írás mondandójával az első értelmezés (az effektív jövedelem-kivonás) volna összhangban, de nem ragaszkodom ehhez az értelmezéshez: az IMF tanácsát követve, nézhetjük így is, meg úgy is.Ellenben ragaszkodnom kell ahhoz, hogy a Zsadányitól idézett második mondat tévedésen alapul. A visszaforgatott jövedelem nem az ország külső adósságát (foreign debt), hanem a külföldi kézben lévő tulajdont (equity) gyarapítja. 2008-ban nem attól vált Magyarország sérülékennyé, mert túl sok FDI áramlott az országba, hanem azért, mert a GDP arányában túlságosan gyorsan, és más közép-kelet-európai országhoz viszonyítva túl magasra emelkedett az ország külföldi bruttó és nettó adóssága. Ebben azonban semmiféle szerepet sem játszott a Magyarországra visszaforgatott FDI-jövedelem.Befejezésül, egy adalék a magyar sérelmi közgazdaságta n működéséhez. Zsadányi szerint: "Döbbenet: több jövedelem folyik el innen, mint amit felzárkóztatásra visszakapunk." Az állítás megfogalmazóját nem igazán érdekli az az alapvető kérdés, hogy miért is kellene bármit is visszakapnunk abból a jövedelemből, amely a külföldi tulajdonban álló tőkével előállított bruttóterméknek (a GDP-nek) a tulajdonosokat megillető része, s amely utóbbi jelentősen elmarad e tőkével előállított GDP-től.Létezik azonban példa arra, hogy fillére ugyanannyit kapunk vissza "felzárkóztatásra", mint amennyi "jövedelem folyik el innen": ez a nálunk újrabefektetett FDI-jövedelem. A sérelmi közgazdaságtan nézőpontjából azonban ez sem eléggé jó, hiszen (az EU-transzferekkel ellentétben) nem teljesen ingyenes: az újrabefektetett jövedelem emeli az FDI-állományt. Soha ennél rosszabbat!