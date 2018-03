Saját hajánál fogva húzza felfelé az árát a bitcoin

A báró és a bitcoin

Gyorsan és nagy erővel megragadtam a varkocsomat, ugyanakkor térdem közé szorítottam a lovamat, könyörtelen keménységgel szépen kirántottam magam paripástul a feneketlen sárból. Nem tagadom, forró percek voltak, de végül is szerencsésen megmenekültem.

(Tordon Ákos fordítása)- Így mesélte el Münchhausen báró a legendás szabadulását a mocsárból. A fiktív nemes kalandos története aztán anekdoták egész sorát szülte, mígnem odáig jutott, hogy mi ebben a cikkben most a bitcoin értékmodelljét magyarázzuk el vele.

Münchhausen báró legendás "húzását" ábrázoló szobor Bodenwerder településen, Németországban. Fotó: Kiala Camper

Miért gondoljuk azt, hogy egyáltalán van bármi értéke is?

Milyen belső mechanizmus garantálja ezt az értéket?

Milyen külső tényezők befolyásolják még az értékét?

Miért is bízunk a forint értékében?

Akkor mi garantálhatja a bitcoin értékét?

A bitcoinba vetett bizalom szempontjából nem mellékes, hogy az egésznek a forráskódja nyilvános, vagyis bárki megnézheti magának, hogy miként is működik. Központba vetett hitre tehát az ő esetében nincs szükség, de valami másra mégis van, és ez pedig rendkívül fontos: a blokklánc biztonsága.

És akkor Münchhausen báró megragadja a haját

A saját történetünket ugyanakkor kezdjük némi ismétléssel! Amikor valaki a kriptopénzek értékéről gondolkodik, akkor három egymáshoz kapcsolódó, de külön vizsgálandó területtel találhatja szemben magát. Ezeket pedig a következő kérdésekkel foglalhatjuk össze tömören: legutóbbi alkalommal az első kérdéssel foglalkoztunk , vagyis azt az elemi problémát tártuk fel, hogy mitől is lehet valami értékes. Arra jutottunk, hogy a közgazdaságtudomány fejlődése során kialakult igen különböző értékelméletek egyikéből sem következik, hogy a bitcoin ne bírhatna értékkel. Ez még önmagában nem tűnik eget rengető eredménynek, de valójában fontos alapja a továbbiaknak. Majd ugyanis azt is megállapítottuk, hogy a bitcoinra akár csereeszközként definiált pénzként, akár pusztán "digitális nyersanyagként" gondolunk, szintén bírhat értékkel. Ezt pedig abból vezettük le, hogy mind a két formájában képes értékőrzésre, ami pedig önmagában is értéket képvisel.Az emberek ítélete viszont megkerülhetetlen: ahogy az arany vagy apénzek esetében, úgy a bitcoinnál is az érintettek széles köre alakítja ki az értékkel kapcsolatos konszenzust. Innentől kezdve pedig rá is térhetünk a második kérdésünkre, ugyanis ahogy a ma használatos pénzeknél, úgy a bitcoin esetben is felfedezhetünk egy belső mechanizmust, ami a saját értéküket hivatott garantálni.Hogy értsük pontosan mit is értünk ez alatt, tekintsük át röviden, hogy a forint esetében mi is garantálja az értéket. Nála a mechanizmus első és legfontosabb építőköve az, hogy az állam előírja mindannyiunk számára, hogy el kell fogadnunk fizetőeszközként. Ezzel rögvest megteremti a forint ökoszisztémáját, amit itthon ma mindenki magától értetődőnek tekint.A forint értékével kapcsolatban pedig azt ígéri az állam, hogy az tartós lesz, ami a gyakorlatban pár százalékos inflációt jelent. Ezt konkrétan célként írja elő a jegybanknak, aki a monetáris politika feletti kontrollját ennek elérésére is használja. Az inflációról tett állami ígéret pedig fontos kapcsolatban áll a forint értékével. Amennyiben elszabadulna az infláció, akkor a forint reáljavakbank kifejezett értéke eltűnne.Már ebből a jelentősen leegyszerűsített vázlatunkból is jól látható, hogy a pénzek értékét egy igen összetett belső mechanizmus próbálja garantálni. Az állam előírja a számunkra, hogy el kell fogadnunk a forintot, és utasítja a jegybankot, hogy őrizze meg annak a vásárlóértékét. Mivel bízunk ebben a mechanizmusban, ezért nem különösebben aggódunk amiatt, hogy forintban tartjuk a megtakarításainkat.Olyankor, amikor ez megkérdőjeleződik, mert például a jegybank nem képes kordában tartani az inflációt, akkor egyre inkább átszoknak az emberek más valuták (pl. dollár) tartására. A gyakorlatban ez kivétel nélkül meg is történt sok országban, ahol az állami ígéret hiteltelenné vált és az árak elszabadultak.Adódik tehát a kérdés, hogy a bitcoinnál is van-e ilyen mechanizmus, ami az értékét hivatott garantálni. A válasz természetesen az, hogy van, csak éppen teljesen másképpen néz ki. Az ő esetében ugyanis egy központi hatalomtól független rendszerről beszélünk, ahol nincs se állami kontroll, se aktív monetáris politika. Ebben a rendszerben lényegében mindenről a közösség dönt. Még arról is, hogy kinek mennyi bitcoinja van, hiszen az nem jelent mást, minthogy a közösség egyetért a számokról, és a blokkláncban rögzíti azokat. A közösséget pedig egy remekül kitalált megoldás segíti abban, hogy konszenzusra jusson.Pontosan ennek köszönhető, hogy az ismert pénzrendszerünkkel szemben, a bitcoinnál nincs szükség arra, hogy bárkiben is meg kelljen bíznunk. Itt senki nem tud szándékosan (vagy ügyetlenségből) inflációt generálni, mert a pénzkínálatról is egy közösség által elfogadott egyszerű szabály dönt. A bitcoin ezen sajátossága, és az elosztott konszenzus mikéntje kulcsszerepet játszik a rendszerrel kapcsolatos bizalom kiépítésében. Az ilyen bizalomért egy nemzetállamnak folyamatosan hitelesnek kell maradnia, hiszen csak így őrizheti meg a pénze értékét, míg a bitcoinnál erről a közösség és a rendszer trükkös konszenzuskereső megoldása gondoskodik.A bitcoin csak akkor életképes, ha a tranzakciókat rögzítő blokklánc kikezdhetetlen. Márpedig ezt csak az garantálhatja, ha a működtetésében kellően sokan vesznek részt. Ahogy a bitcoin működését bemutató cikkünkben elmagyaráztuk , ez a kriptopénz egytípusú protokoll szerint működik, ahol csak úgy lehet eltéríteni a blokkláncot, ha a számítási kapacitások több mint fele fölött rendelkezünk . Ezt pedig egy akkora aktív közösség mellett, mint amilyennel a bitcoin bír, csak nagyon kevesen (talán csak országok) lehetnek képesek véghezvinni. Egyszóval a bitcoin azért működhet, mert garantált a biztonsága, és ez azért van, mert rendelkezik egy nagyszámú, protokollt-követő bányász közösséggel.Ugyanis adódik a kérdés, hogy miért van ekkora közösség a bitcoin mögött? Miért vesznek ennyien részt arendkívül erőforrás-igényes megoldásában? Hát nyilván azért, mert értékesnek tartják a bitcoint, amit kapnak érte. Csakhogy a bitcoin kizárólag akkor képviselhet bármiféle értéket, ha már biztonságos a mögöttes blokklánc. Egyszóval a következő körkörös mechanizmus tárul elénk:

Klikk a képre!

Így már érthető, hogy miért idéztük Münchhausen báró vidám kalandját a mocsárban, ugyanis ez egy nagyon hasonló, önmagát felhúzó folyamat. Annyi különbséggel, hogy ez érdekes módon a valóságban is működik. Ebben rejlik tehát az a belső mechanizmus, ami a bitcoin alapvető értékét garantálja. Hiszen az elterjedése csak úgy képzelhető el, ha a rendszer teljesen biztonságos, és a bányászok kellően motiváltak, hogy ezért folyamatosan tegyenek is.

Ma már több mint 1500 kriptopénz van a világon. Ugyanakkor, ha ezek az úgynevezett altcoinok a bitcoin nyomdokába akarnak lépni, akkor elsősorban közösséget kell építeniük. A fenti mechanizmus ugyanis nemcsak arra világít rá, hogy mi is garantálja a bitcoin értékét, hanem azt is sejteti, hogy miért ő a legnagyobb kriptodeviza még ma is. A kriptopénzeknél a támogató és működtető közösségek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, márpedig ebben továbbra is a bitcoin a legerősebb. Az ebből származó biztonság pedig a kriptopénzek értékének a kulcsa.

Kövesd a Portfolio Prof-ot a Facebookon!

Érdekes kérdés, hogy egy ilyen önmagát erősítő mechanzimust vajon mi képes elindítani, és mitől nem ellentmondásos ez az egész? Vajon hogyan jutott el a bitcoin a kezdeti filléreket érő helyzetéből oda, hogy darabja immár forintmilliókat ér? Amikor még csak maga Nakamoto és néhány mellészegődött társa jelentette a bitcoin közösségét, akkor a fenti három kulcsfontosságú tényező közül egyik sem volt jelen. (Nem volt értéke, nem volt biztonságos, és nem volt rendes ökoszisztéma mögötte.)Annyit tudunk, hogy nem egycsapásra sikerült a dolog, és a három egymást erősítő tényező csak lassan épült ki. Feltételezhető az is, hogy az induláshoz a technológiában szinte feltétel nélkül hívőkre is szükség volt. Rengeteg munkát és erőforrást igényelt a kezdés, de a bitcoin úgy tűnik, hogy szerencsésen megtalálta a maga fanatikus közösségét. Nem kizárható továbbá az sem, hogy a mechanizmushoz szükséges kritikus tömeget a média erőteljes bitcoin-hájpolása hozta létre. Akik pedig már akkor is hittek benne, amikor az egész még gyenge lábakon állt, később gazdag emberekké váltak.A bitcoin sérülékenységéről itt írtunk: