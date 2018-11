Sokkal lustábbak a mai diákok, és képtelenség rájuk hatni

Egyszóval könnyen feltételezhető, hogy amennyiben a mai diákok kevesebbet tanulnak az iskolában, akkor bizony kevesebbet is fognak tudni. Csúnyán szólva: butábbak lesznek. Ez márpedig nem egy szerencsés helyzet a tudásalapú 21. században.

Ezeket a tényeket ismerve igencsak egyértelműnek tűnik, hogy valamit tenni kéne a helyzettel. Rá kéne valahogyan bírni a diákokat, hogy egyszerűen üljenek le és tanuljanak többet. Az újabb problémák ugyanakkor éppen csak itt kezdődnek.

Nos, a dolog eredménye az lett, hogy mindez teljesen hatástalan.

A kezelt csoport egyáltalán nem teljesített jobban a többi diákhoz képest. Egyszóval: a diákok lustaságát nem annyira könnyű legyőzni, mint azt előzetesen gondolták.

Portfolio Prof Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Érdekesebbnél érdekesebb dolgokat osztunk meg a Facebookon.

Ide kattintva tudsz követni minket!

Szereted a tudományt és a közgázt? Akkor ez a rovat pont neked való.

Az elmúlt 50 év folyamán egyre lustábbá váltak az egyetemi diákok: a heti tanulással töltött idő 1961-ben még 40 óra volt a nappali tagozatos amerikai diákok esetében, míg 2003-ra ez az érték 27-re esett. Az átlagérték zuhanása szinte folyamatos volt az elmúlt évtizedek során, és eközben egyre csak nőtt a kirívóan hanyag diákok aránya is - derítette ki Philip Babcock és Mindy Marks egy igen átfogó tanulmányban Ez a jelenség azért nagyon aggasztó, mert a tudomány mai állása szerint. Erre az annyira nem is meglepő kijelentésre pedig immár empirikus bizonyítékok sora áll a rendelkezésünkre.Ha egy tanár motiválni szeretné a diákjait, akkor nyugodtan szemezgethet az olyan munkákból, mint például Todd és Ralph Steinbecker kutatása ( The Causal Effect of Studying on Academic Performance ), vagy Andrew Grodner és Nicholas Rupp renkdívül érdekes házifeladatos kísérlete ( The Role of Homework in Student Learning Outcomes: Evidence from a Field Experiment ).Az egyetemek általában ki is szokták adni, hogy adott tárgy hány kreditet ér, és emiatt hány órányi tanulást igényel hetente. Leggyakrabbanjavasolnak minden egyetemi előadáson vagy szeminárium eltöltött óra után, ami összesen olyaneredményezne. 2003-ban ennek már az alsó határánál járt az amerikai átlag, de a tendenciák alapján ma feltehetően jóval lejjebb lehetnek.A jelenség társadalmi következményei pedig sokkal messzebbre nyúlnak annál, minthogy néhányan rossz jegyet kapnak. Több kutatás is arra utal, hogy mindez erősen hozzájárul a gyengébb készségfejlődéshez, illetve a növekvő kibukási rátához. Ezek pedig igencsak megnehezítik a fiatalok munkapiaci elhelyezkedését. ( Ami valljuk be, amúgy se mindig könnyű, ahogy erről itt írtunk. Sőt, ha mindez nem lenne elég, akkor emiatt még azok száma is megnőhet, akik nem bírják fizetni a diákhitelüket. Mondhatnánk frappánsan, hogy a nemtanulás teljes csődhöz vezet, de a téma ennél komolyabb. Egy friss kísérletben négy kutató (Philip Oreopoulos, Richard W. Patterson, Uros Petronijevic és Nolan G. Pope) eredt utána a jelenségnek, arra keresve a választ, hogy mivel lehetne rávenni a diákokat a több tanulásra. Több mint 9000 fiatalt vizsgáltak három különböző egyetemen. A kutatásuk lényege pedig abból állt, hogy véletlenszerű csoportokra osztották a tanulókat, hátha ebből kiderül egy-egy tanári beavatkozás tényleges hatása.Többek között azzal próbálkoztak, hogy heti időtervet írattak a diákok egyik részével, sőt, nekik még extra segítséget is adtak a lehető leghatékonyabb beosztáshoz. Az úgynevezett kezelt csoportban levőknek ezen felül még rendszeres emlékeztetőket is küldtek, hogy éppen mit és hogyan kéne tanulniuk. Az egészet pedig azzal koronázták meg, hogy még konzultációs lehetőséget és tippeket is ajánlottak a kísérletben résztvevő egyetemistáknak.Vagyis ezen a téren egyelőre fogalmunk sincs, hogy mi lenne a hatékony beavatkozás. Néhány sejtésük azért akadt a kutatóknak: elképzelhető, hogy erősebb ösztönzőkre van szükség a diákok finom rábírása helyett. Sőt, az is felmerült, hogy talán még pontosabb útmutatásra volna szükségük a tanulásban, mert különben egyszerűen elvesznek és nem csinálják, amit kéne.A jövőben egészen biztosan fogunk még ilyen kutatásokról olvasni, és óriási szükség is van rájuk. A probléma ugyanis bizonyítottan jelen van, a megfelelő válaszon pedig nagyon sok múlhat. Jó lenne azt is kideríteni, hogy vajon nálunk, Magyarországon, mi a helyzet. Nem kizárt ugyanis, hogy ez a csökkenő tanulási hajlandóság egy globális, modern jelenség.