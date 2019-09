Internetes trollsereg támadta meg a magyar OVB-t

Internetes trollok, edgelordok és egyéb mémerek ezrei árasztották el a német gyökerekkel bíró pénzügyi közvetítőcég, az OVB Holding magyarországi ágának online oldalait, sőt, még a cégről szóló Wikipedia-bejegyzést is átszerkesztették.

A „raidet” az indította el, hogy egy GRDG nevű, főleg magyar tagokból álló Facebook-csoportban elkezdtek mémeket gyártani az OVB-ról, melyekben kritizálták a cég ügynökeinek közvetlen megkeresési módszereit, a lépcsős jutalékrendszert és az ajánlásokon keresztül való terjeszkedést. Az igazi lavina viszont akkor indult el, amikor az OVB egy magas rangú tanácsadója egy hosszú posztot írt a csoportba, melyben a céget próbálta védeni és hosszú szakmai útjában való büszkeségét kezdte el ecsetelni.

A posztból ezután „copypasta” lett, ami azt jelenti, hogy rengeteg ember kezdte el ironikusan bemásolni olyan helyekre, mint az OVB magyarországi oldala, a Wikipedia-cikk a magyar OVB-ről vagy az OVB különféle irodáiról való Google-értékelések.

Miközben úgy látszik, a tanácsadócég online szakemberei gondosan törlik a posztokat, értékeléseket és még a Wikipedia-cikket is kijavítják (tegnap közel 40 alkalommal szerkesztették ezt át), a mémgyár csak egyre aktívabb. A copypastából a csoport tagjai még rovásírásos, bináris kódos és Braille-írásos változatot is készítettek, de lefordították elf és Klingon nyelvekre is. Íme néhány szösszenet a trollok munkájából: