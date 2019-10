Öt napig beszélt egy bankrabló az utolsó szó jogán

12 év börtönre ítéltek Németországban egy 71 éves bankrablót, aki az utolsó szó jogát arra használta, hogy öt napon át beszéljen - írja a Guardian.

Michael Jauernik három bankrablásért, gyilkossági kísérletért és illegális fegyvertartásért került börtönbe. Miután az ítéletet kimondja a bíró, a vádlott az utolsó szó jogán felszólalhat német jog szerint: ezt a lehetőséget általában az elítéltek megbánás kifejezésére szokták használni vagy meg se szólalnak.

Nem így Jauernik, aki öt tárgyalási napon keresztül, összesen mintegy 20 órán át beszélt. A 71 éves bankrabló anekdotákat osztott meg bűnözői karrierjéből, próbálta intelligenciáját bizonygatni, szidta a bankokat és az ügyvédjeit, de beszélt még az edzési technikáiról is. A hosszú litániát végül a bíró szakította félbe.

Jauernik a ’70-es, ’80-as években több bankot is kirabolt, nemrég azért tért vissza bűnözői karrierjéhez, mert még egy portás mellékállás betöltése mellett is túl kevésnek találta a nyugdíját. Azért küldték ilyen idősen is 12 évig a rács mögé, mert a bíró szerint Jauernik javíthatatlan és semmilyen megbánást nem tanúsít tettei iránt.