Fogadj az "Év Embere" címre!

A TIME Magazin minden év decemberében kiadja az "Év embere" címet (Person of the Year), aki az adott évben a legnagyobb hatással volt az emberiségre. Mivel a kiválasztási folyamatot hatalmas titoktartás övezi, így egyidejűleg a fogadások is megkezdődnek arról, hogy ki fogja elnyerni a díjat. 2019-re már meg van a "favorit", Greta Thunberg a svéd tini klímaaktivista, de egyes portálok szerint Donald J. Trump amerikai elnöknek is meg van az esélye, hogy másodszor is megválasszák az "Év emberének". Mellettük Jacinda Arden új-zélandi miniszterelnököt is lehetséges befutóként tartják számon.