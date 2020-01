Ilyen lesz a világ első fából készült stadionja

A Zaha Hadid Architects tervezheti meg a világ legzöldebb stadionját, ami Délnyugat-Angliában, Gloucestershire-ben fog helyet kapni, az egész komplexumot fából építik, (beleértve a tetőt és a különböző burkolóanyagokat is) valamint fenntartható energiaforrásokkal működtetik majd- írja a Dezeen.

Kép forrása: Dezeen

Az 5 ezer fős Forest Green Rovers labdarúgó klub már korábban a legzöldebb klubbá választotta a FIFA, a játékosok ugyanis vegán étrendet folytatnak, hogy többek között ezzel is csökkentsék az ökolábnyomukat, valamint a mérkőzések napjain kizárólag vegán ételeket szolgálnak fel a szurkolók részére is. A mostani stadionjukban is esővízzel öntözik a pályát, illetve napelemekkel működtetik a világítást, a pálya karbantartása során levágott füvet pedig a környékbeli gazdák hasznosítják.

Kép forrása: Dezeen

Építőipar 2020 A tavalyi év sikere után, 2020-ban már 2. alkalommal rendezzük meg - a fél napos után, immáron egész napos – az építőipar jelenéről és jövőjéről szóló konferenciánkat.

Címlapkép forrása: Zaha Hadid Architects