Már tesztelik az önműködő fúrórobotot: precíz, villámgyors és kevesebb emberi munkát igényel

A Schindler felvonó- és mozgólépcső-gyártó próbaprojektet indított egy automatikus, önállóan üzemelő, robotizált rendszerre, amely felvonók beszerelésére szolgál. A felvonók beszerelésénél a vezetősínek és a liftajtók precíz, biztonságos rögzítéséhez a liftaknában ankercsavarokat használnak, a felvonó beszereléséhez több száz furatot kell létrehozni a csavarok számára, ez viszont fáradságos, monoton, fizikailag kimerítő feladat.

Az automatizált, robotrásegítésű szerelőrendszerrel a minőség, valamint a felvonót beépítő szerelőszemélyzet munkakörülményeinek javítása is lehetséges, a Schindler a próbaprojektet a zürichi ETH műszaki egyetemmel, valamint a svájci ABB Robotics szoftveres szakértőivel együttműködve indította el.

A robot fő feladata a furatok elkészítése és az ankercsavarok szerelése a liftaknában, azonban a rendszer ennél többre is képes. Az önálló működésű szerelőrendszer az automatikus emelő segítségével független módon képes mozogni a szintek között, az ABB IRB 2600 robotja a liftaknában pozícióról pozícióra mozog, és a viselkedését folyamatosan, dinamikus módon a fúrási koordinátákhoz alakítja. A fúrási koordinátákat elméletben előre rögzítik. A munka megkezdése előtt azonban a robot megvizsgálja az akna falát, hogy nincs-e az útban például rejtett betonvas, illetve a beton felülete nem egyenetlen-e. A szerelőrendszer egy algoritmus segítségével kiszámítja a tűréseket, és ha szükséges, máshová helyezi át a furatokat. A platformra kamerát is szereltek, így a folyamat távolról is megfigyelhető, és az összes adatot dokumentálja a rendszer.