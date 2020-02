Brutális teljesítmény a Puskás Arénában: 6 sört csapol az új gép 7 másodperc alatt

Korábban nem látott méretű sporteseményekre és koncertekre készül 2020-ban Budapest. Az újonnan átadott, több mint 67 ezer férőhelyes Puskás Aréna a Labdarúgó Európa Bajnokság négy meccse mellett, stadionkoncerteknek is helyet ad majd. Utóbbiakon 78 ezren, a focimeccseken várhatóan mintegy 64 ezren szórakoznak majd egyszerre, ami feladja a leckét a catering szolgáltatóknak.

A vendégeket összesen 45 büfé várja, de a gyorsabb kiszolgálás érdekében összesen hat darab különleges, gyors sörcsapoló gépet, azaz Beerjetet is üzembe helyeztek. A Beerjet 2018-ban nyert termékdíjat a Sirha Budapest szakkiállításon. Az érintőképernyőn keresztül vezérelhető sörcsapolót nagy tömegek kiszolgálására tervezték: 6 korsó sört akár 7 másodperc alatt képes csapolni, tökéletes minőségben, veszteség nélkül.A csapoló berendezések elérhetők beépíthető kivitelben is, de a Puskás stadionban a mozgatható változatok teljesítenek majd szolgálatot annak érdekében, hogy eltérő jellegű eseményeken is maximális kihasználtsággal működhessenek. Labdarugó és amerikai foci mérkőzésekkor 2-2 gép dolgozik a lelátók első szintjén a kapuk mögött az ultrák szektoraiban, további kettő pedig az Aréna további forgalmasabb csomópontjában. Koncertek idején viszont várhatóan a küzdőtéren is helyeznek el Beerjeteket, amelyeket az osztrák fejlesztők nagy teljesítményű átfolyó hűtőkkel láttak el. A berendezés különleges kialakításának köszönhetően akár áramforrás nélkül is képes működni, valamint a legszigorúbb higiéniai követelményeket is teljesítő, beépített tisztítórendszerrel szerelték fel.

Címlapkép forrása: Beerjet