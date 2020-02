Így múlik el a világ dicsősége: felfüggesztette egyik vezető kötvénypiaci tréderét a Citi, mert ételt lopott az irodából

Paras Shah nagy hirtelenséggel hagyta ott a Citi Európáért, Közel-Keletért és Kínáért felelős vezető kötvénypiaci tréder pozícióját. Az ügyhöz közel álló négy forrás szerint mindez azért történt, mivel a bank felfüggesztette állásából azok után, hogy kiderült, ételt lopott az irodai kantinból.

A Twitteren már el is kezdték ezt a komoly ügyet keretbe foglalni (szögezzük azért le: ételt lopni nagyon csúnya dolog!):

HISTORIC BANKING LOSSES1995 - Barings $1.3bn on Nikkei options1996 - Sumitomo $3.5bn on copper2000 - Bawag $1.5bn on FX2002 - AIB $700mm on FX2008 - SocGen $8bn on Equity Index2011 - UBS $2bn on Equities2012 - JP $12bn on CDS2019 - Citi £4.50 on a cheese sandwich https://t.co/R9153m1fks