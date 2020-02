80 nevet jelentettek be az idei Szigetre

Augusztusban jön Calvin Harris, Dua Lipa, a Kings Of Leon, és a Major Lazer is.

80 nevet jelentettek be szerdán a 2020-as fesztiválra a Sziget szervezői.

A fellépők között olyan nevek szerepelnek, mint Calvin Harris, Dua Lipa, a Kings Of Leon, a Major Lazer, a The Strokes, Khalid, Stormzy, A$AP Rocky, Lewis Capaldi, a Foals, Mark Ronson, a Foster The People, vagy Diplo.

“Ezzel a gazdag bejelentéssel szerettük volna érzékeltetni, hogy a Sziget zenei felhozatala mennyire sokszínű és aktuális” – idézi a közlemény Kádár Tamás főszervezőt, aki szerint olyan előadókat raktak most egy csokorba, akik között ugyanúgy megtalálhatók nagy sztárok, visszatérő kedvencek és számos kurrens zenei csemege, nagy ívet húzva földrajzilag és műfajilag egyaránt.

A szervezők tájékoztatása szerint a Sziget idén augusztus 5-11-ig tart, a 7 napos bérletek mellett mostantól 3 és 5 napos jegyeket is lehet kapni, és idén először VIP belépő is vásárolható.

