Baby Yodát is elérte a koronavírus?

A Baby Yoda játékokat és termékeket forgalmazó Hasbrónál csúszhat a Baby Yoda-termékek gyártása, ugyanis a koronavírus miatt a játékokhoz szükséges alkatrészek szállítása is csúszik – írja a CNN.

A Toys, Tots, Pets & More webáruház vezetője szerint a koronavírus miatt ellátási lánc zavarok még nem veszélyeztetik a Star Wars-sorozatból ismertté vált Baby Yodáról mintázott termékek gyártását, de a helyzet hamar megváltozhat. Úgy látja, ha a helyzet nem fog érdemben javulni június-július környékére, akkor több játékból is hiánycikk lehet a piacon. Úgy látja, hogy a Baby Yoda-termékek gyártása 5-10%-kal eshet vissza a koronavírus miatt.

A CNN-nek a Hasbro is válaszolt egy közleményben, ebben azt írják, hogy igyekeznek minimalizálni a koronavírus hatását a beszerzéseikre, de tény, hogy több olyan gyárat is érintett a vártnál hosszabb leállás, ahonnan az alkatrészeik egy részét szerzik be.

A problémára az S&P ellátási lánc elemző egysége, a Panjiva is felhívta a figyelmet, az általuk készített elemzés szerint a Hasbróra és a Mattelre is nehéz idők várnak, miután mindkét cég ellátási láncát komoly csapás érte a koronavírus miatt.

Nem olyan régen jöttek ki a hírek arról, hogy elindul a Baby Yoda-termékek gyártása nagyobb volumenben is, amit mindeddig azért nem kezdtek el, mivel a sorozat készítői nem akarták előre lelőni a meglepetést a sorozatban, vagyis azt, hogy a Baby Yodaként ismert karakter is fontos szerepet kap benne.

Címlapkép: Hasbro