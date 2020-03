Koronavírus idején randiznál? A britek megmondták, hogy kell csinálni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bizonyára van néhány olyan pár a világon, akiknek a koronavírus amiatt is rosszul jött, hogy így nem tudnak találkozni, randizni, ismerkedni egymással. A problémát a brit újságírók is fontosnak érzik, nem hiába kértek a kormánytól tanácsot erre. A kormány pedig válaszolt is.