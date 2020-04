Házibuliban vett részt a 99 éves amerikai férfi koronavírus idején, előállították a rendőrök

Az eljegyzési parti két főszereplőjét, a friss jegyeseket is előállították a rendőrök, az államban ugyanis tiltva vannak a nagyobb összejövetelek, miután Amerikában is egyre gyorsabb ütemben terjed a koronavírus.

A partit adó párnak gyermekveszélyeztetés miatt s felelnie kell, mégpedig hat eljárás kapcsán, ugyanis hat gyerek is részt vett a bulin, így mindegyik esettel külön foglalkozik a rendőrség.

New Jersey kormányzója márciusban 21-én hirdetett kijárási korlátozást, egyebek mellett az összejöveteleket is betiltották. Úgy tűnik, az emberek még nem veszik elég komolyan a vírust, a kormányzó múlt héten Twitteren írta ki, hogy bár nem hiszi el, hogy ezt le kell írnia, de ne rendezzenek az emberek korona partikat, mert nem elég, hogy törvénytelenek, de veszélyesek és hülyeség is – írta.

Kitért arra is megfélemlítésként, hogy nemcsak bírságot fognak kapni azok, akiket rajtakapnak ilyenen, de a nevüket is nyilvánossá teszik, megszégyenítve ezzel őket mindenki előtt, amíg az üzenet át nem megy mindenki számára.

Can’t believe I have to say this at all, let alone for the second time. But here we are.NO CORONA PARTIES. They’re illegal, dangerous, and stupid.We will crash your party. You will pay a big fine. And we will name & shame you until EVERYONE gets this message into their heads.