Új Lindt csokiüzlet nyílik Budapesten

Az Allee Bevásárlóközpont és a Fashion Street után a svájci Lindt budapesti terjeszkedésének következő állomása a Pesten található Aréna Mall bevásárlóközpont.

Az első Lindt üzlet 2019-ben nyitott hazánkban, a sikeres piacralépést követően pedig nem sokáig váratott magára a második, és a legutóbbi május 19-én nyitó üzlet sem. A legújabb üzlet, az Aréna Mall földszintjén, az egyik központi aulában helyezkedik el, a korábban megszokott üzletméretnél kisebb területeten, alig több mint 50 négyzetmétert foglal el a Lindt. ám kompakt megoldásokkal és a legújabb design elemekkel fűszerezve igazi különlegesség a belső kialakítása. A márkaüzletek által forgalmazott teljes Lindt-portfólió választéka elérhető lesz.

Az édességek forgalmazójának hivatalos webáruháza május végétől érhető el hazánkban, egyelőre „click and collect” szolgáltatással, majd ezt követően vásárlóik a főváros területén házhozszállítással is rendelhetnek, akár összeállított ajándékcsomagok formájában is.

Címlapkép: Shutterstock