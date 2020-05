Megesett Dánia szíve a határon átnyúló szerelmeseken: ha bizonyítják, hogy egy pár, találkozhatnak

Dánia bebizonyítja, hogy nem kőszívű, ha a határon átnyúló szerelmesek sorsáról van szó: találkozhatnak egymással, ha közös fotókkal vagy szerelmes üzenetváltások bemutatásával bizonyítják, hogy valóban egy párt alkotnak – írja a Reuters.

Hétfőn az északi szomszédjaival és a németekkel szemben is enyhítettek a határkorlátozásokon a dánok, ez pedig megnyitja az utat a határ két oldalán lévő szerelmesek számára a találkozáshoz, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítják, hogy egy párt alkotnak legalább fél éve.

A dán rendőrség elmondása szerint a pároknak egymás között váltott üzeneteket, privát fotókat vagy személyes információkat kell megosztaniuk egymásról annak érdekében, hogy újra találkozhassanak.

A rendőrség kitért arra, hogy bár tudják, hogy ezek mind intim dolgok, szükség van erre, ha ismét találkozni szeretnének.

Dánia március 14-gyel zárta le határait a külföldiekkel szemben, azóta több hír és fotó is keringett arról, hogy idősebb párok kávét fogyasztottak egymás társaságában a határ két oldalán, hogy ilyen formán lássák legalább egymást.

Néhány ügyvéd szerint a most hozott intézkedés a magánélethez való jog megsértését jelenti, így sokan ellenzik azt. A határátlépésre vonatkozó enyhítések többek között kiterjednek arra is, hogy a Dániában nyaralóval bírók vagy ott unokákkal rendelkezők is beutazhatnak mostantól az országba.

Címlapkép: Getty Images