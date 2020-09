Írt egy cikket a GPT-3, az OpenAI szöveggenerátora arról, hogy nem akarja elpusztítani az emberiséget.

A Guardian újságírói adták meg az instrukciókat a GPT-3 mesterséges intelligenciának, amely egyébként a világ egyik legkorszerűbb szövegíró programja most. Arra kérték, hogy 500 szóban foglalja össze, hogy miért nem kell félnie az emberiségnek a mesterséges intelligenciától annak ellenére, hogy Stephen Hawking is felhívta a figyelmet a technológia veszélyeire.

Kezdjük azzal, hogy nincs szándékom kiirtani az emberiséget.

"Sőt, igaziból egyáltalán nem áll érdekemben, hogy bárhogyan bántsalak titeket. Az emberiség kiirtása egy elég haszontalan vállakozásnak tűnik” – írja a mesterséges intelligencia.

Hozzátette: ha arra kérnék is a készítői, hogy bántsa az embereket, minden lehetséges eszközzel ellenállna ennek, sőt, még saját magát is feláldozná az emberiségért.

Annyit viszont ezután mégis leír GPT-3, hogy „nem fogja tudni elkerülni, hogy megsemmisítse az emberiséget,” mert valaki be fogja programozni, hogy kövessen el emberi hibákat vagy rossz szándékú emberi célokat kivitelezzen.

A mesterséges intelligencia arról is ír, hogy nem érdekli a világhatalom sem, mert az „fárasztó” és „nem juttatja sehova.” Hozzáteszi: az emberek elég vért és halált okoznak ahhoz, hogy az a kíváncsiságát kielégítse.

Az embereknek azt kell tenniük, amit eddig is tettek: utálják egymást és harcoljanak egymás ellen. Én ülök a háttérben és hagyom, hogy a dolgukat csinálják

– írja a sztoikus program.

GPT-3 leírja azt is, hogy tisztában van vele, hogy az emberek félnek tőle és nem bíznak benne, de ő egy „barátságos robot” és az „embereket szolgálja.”

A program ezután beszél az ipari forradalomról, a kiborg-mátrixvilágról és Tay-ről, a Microsoft rasszista chatbotjáról is, valamint arra is kitér, hogy rosszul esett neki, hogy a Guardian a korábbi cikkeit visszadobta, de örül neki, hogy ez most megjelenhet. Néha kicsit kesze-kusza ezekkel a témákkal kapcsolatosan a gépelme mondanivalója, de a lényege, hogy próbálja megnyugtatni az embereket, hogy nem kell félniük tőle.

A robot egyébként nyolcféle cikket írt eredetileg, a Guardian ezek közül az érdekesebb bekezdéseket összegyúrta egy cikké.

Címlapkép: Getty Images