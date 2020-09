A „világ legjobb zenei célú fejlesztése” díjat nyerte el a Magyar Zene Háza

A „világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése” díjat nyerte el a Liget Budapest Projektben épülő Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb zenei-szakmai találkozójának megmérettetésén, az amerikai Music Cities Awardson – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt vezérigazgatója.

Az épület a legjobb európai fejlesztésként került kategóriájának három legjobbja közé, majd nyerte el a „Best Use Of Music In Property Development/Real Estate” kategóriának fődíját. A szerkezetkész Magyar Zene Háza immár két rangos nemzetközi elismerést is hozott Magyarországnak.

Címlapkép forrása: Városliget Zrt.