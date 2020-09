Már ingyen jegyekkel csábítja az utasokat a Ryanair

Ingyen jegyeket kínálgató akcióval várja a téli időszakot a Ryanair, a kérdés, hogy ki tudja majd ezt kihasználni az egyre súlyosbodó európai járványhelyzetben.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A téli hónapok egyébként is szezonálisan nagyon gyengék a légitársaságoknál, a legtöbbnél veszteséges az időszak, most pedig a koronavírus miatt különösen nehéz hónapok jöhetnek, különösen, hogy Európában ismét felfutóban van a járvány.

A karanténkötelezettség és az utazási korlátozások mellett azzal is számolniuk kell a légitársaságoknak, hogy a folyamatos bizonytalanság és a betegségtől való félelem ott is elveszi a kedvet az utazástól, ahol egyébként nincsenek korlátozások. Ezért igyekszik mindent megtenni a Ryanair, hogy magához csábítsa az utasokat, most például egy „egyet fizet, kettőt kap”-akciót hirdetett meg. (Mindenki, aki ma foglal a légitársaságnál a Ryanair járatainak valamelyikére, a szeptember 25 és december 14 közötti időszakra, az kap egy jegyet ingyen, ugyanarra a járatra – ígéri a cég. Az akció feltételei itt érhetőek el.)

A Ryanair jelentősen visszavágta a kapacitásait az őszi hónapokra, októberre az egy évvel ezelőtti szinthez képest mindössze 40 százalékos kapacitással működik. De a célja, hogy fenntartsa így is a 70 százalék feletti férőhely-kihasználtságot a gépein. Úgy tűnik, hogy ennek érdekében az ingyenjegyektől sem riad vissza.

Címlapkép: Shutterstock