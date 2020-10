Olyan helyen csaptak le a NAV emberei váratlanul, ami miatt magyarok ezrei aggódhatnak

Randevúkra adta ki lakásait egy zalai bérbeadó, aki milliós bírságra számíthat, miután a nála bejelentkező adóellenőröknek nem adott számlát - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Joó Hilda sajtófőreferens tájékoztatása szerint a bérbeadó randevúkra, "lopott órákra" adta ki a lakásait internetes hirdetésen keresztül, minőségi bort vagy pezsgőt bekészítve, "nyugodt környezetben, teljes diszkrécióval". A nem mindennapos hirdetés felkeltette a NAV munkatársainak is a figyelmét, akik SMS-ben foglaltak szállást, hogy a bérbeadás szabályainak betartását ellenőrizzék.

A hirdető - miután igazolta a foglalást - megadta a "randilakás" címét, illetve közölte, hogy a kulcs a lábtörlő alatt van, amit távozáskor oda is kell visszatenni. Kérése szerint a bérleti díjat az ebédlőasztalon kellett volna hagyni. A revizorok elfoglalták az apartmant, majd nem sokkal később telefonon jelezték a hirdetőnek, hogy személyesen szeretnének fizetni. A bérbeadó meg is érkezett a lakásba, átvette az összeget, azonban a bérleti díjról nem adott bizonylatot. A NAV közleménye szerint a nyugtaadás elmulasztása miatt akár egymillió forintos mulasztási bírságra is számíthat a zalai lakáskiadó.